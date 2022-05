Mester de la Fed : Il faudra une baisse "convaincante" de l'inflation pour ralentir les hausses de taux.

"J'aurais besoin de voir les chiffres mensuels baisser de manière convaincante avant de vouloir conclure que nous pouvons maintenant nous reposer", a déclaré Mester dans une interview accordée à Reuters en marge d'une conférence de la Réserve fédérale d'Atlanta.

Entre la guerre en Ukraine, la poursuite des blocages dus au coronavirus en Chine et d'autres facteurs, "les risques pour l'inflation sont orientés à la hausse et le coût de la poursuite de cette inflation est élevé", a déclaré Mester, un argument pour que la Fed "fasse plus en amont plutôt que d'attendre".

La Fed devrait approuver des augmentations d'un demi-point de son taux directeur à court terme en juin et en juillet, "puis nous devrons voir" comment se comporte l'inflation et débattre de l'ampleur de la hausse des taux, a déclaré Mester.

Les nouvelles données gouvernementales de mercredi devraient montrer que les prix à la consommation ont continué d'augmenter de plus de 8 % sur une base annuelle le mois dernier, mais pourraient avoir ralenti un peu par rapport à mars - un signe possible que l'inflation a atteint un pic.

Les décideurs de la Fed ont fixé un objectif d'inflation de 2 % en utilisant une mesure distincte qui se situe à environ trois fois le niveau cible. Ils ont commencé à augmenter les taux d'intérêt en mars pour essayer de refroidir les dépenses de consommation et de rapprocher la demande de biens et de services de ce qu'une économie tendue peut produire.

Les commentaires de Mme Mester laissent entrevoir un débat encore à venir sur la manière dont les différents responsables politiques évalueront les données entrantes, sur les progrès qu'ils devront constater en matière d'inflation pour ralentir ou interrompre de nouvelles hausses de taux, et sur l'ampleur du ralentissement nécessaire dans le reste de l'économie pour refroidir la plus forte hausse des prix depuis 40 ans.

D'autres responsables de la Fed ont mis en garde cette semaine contre le fait que la demande pourrait chuter rapidement à mesure que les taux d'intérêt augmentent, une raison de faire preuve de prudence dans la hausse des taux.

Mme Mester a déclaré qu'elle était ouverte à la possibilité que la "demande excessive" diminue plus rapidement que prévu, ou que les chaînes d'approvisionnement mondiales s'améliorent plus rapidement.

Mais à ce stade, elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux directeur de la Fed doive dépasser le niveau de 2,5 % qu'elle considère comme "neutre", et atteindre un niveau qui commencerait à restreindre l'économie et provoquerait probablement une hausse du taux de chômage par rapport au faible niveau actuel de 3,6 %.

Même dans ce cas, elle ne s'attend pas à ce que la Fed gagne complètement son combat contre l'inflation cette année ou l'année prochaine, mais seulement à ce qu'elle se remette sur la bonne voie.

"Je ne pense pas qu'elle reviendra à 2 % l'année prochaine. Mais elle sera sur la bonne voie, dans la fourchette de deux et demi pour cent, mais elle avancera dans la bonne direction", a-t-elle déclaré. "Et compte tenu de la situation de l'économie et de tous les facteurs influençant l'inflation qui ne sont pas de notre ressort, c'est acceptable pour moi."