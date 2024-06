Alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite à la fin du mois, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, continue de penser que la banque centrale doit rester ouverte aux ventes actives d'obligations hypothécaires dans le cadre de ses efforts continus pour réduire la taille de son bilan.

Bien qu'une telle action ne soit pas imminente, Loretta Mester a noté que l'objectif actuel de la Fed de revenir à la détention exclusive d'obligations du Trésor signifie qu'elle pourrait devoir prendre des mesures actives pour se débarrasser des obligations hypothécaires, ou MBS, achetées dans le cadre des efforts visant à restaurer le fonctionnement du marché et à stimuler l'économie à la suite de l'apparition de la pandémie de coronavirus.

À un moment donné, je serais prête à vendre, à ce que le Comité [fédéral de l'open market] vende des titres hypothécaires, a déclaré Mme Mester dans une interview accordée à Reuters. Je ne pense pas qu'il faille vendre des titres adossés à des créances hypothécaires dans l'immédiat, a ajouté Mme Mester. Je pense qu'à terme, nous pourrions vouloir le faire et qu'il faudrait informer le public des raisons pour lesquelles cela pourrait se produire, d'autant plus que la Fed pourrait subir des pertes sur certaines de ces obligations.

Mme Mester s'est exprimée sur les perspectives du bilan de la Fed, alors que la banque centrale a franchi le cap des deux ans pendant lesquels elle a autorisé ses avoirs en obligations du Trésor et en obligations hypothécaires à se contracter passivement. Depuis juin 2022, la Fed laisse une partie de ses obligations arriver à échéance et ne pas être remplacées, faisant passer ses avoirs d'un pic de 9 000 milliards de dollars à leur niveau actuel de 7 300 milliards de dollars.

La majeure partie de cette réduction est imputable à l'écoulement des obligations du Trésor détenues par la Fed. La banque centrale a eu beaucoup plus de mal à se débarrasser des titres hypothécaires en raison du ralentissement du marché de l'immobilier résidentiel, qui a réduit l'activité de refinancement et d'achat, ce qui signifie que les obligations hypothécaires prennent plus de temps à arriver à échéance.

La Fed vise expressément un bilan entièrement composé de titres du Trésor, mais si les tendances actuelles persistent, il pourrait être impossible d'y parvenir sans recourir à des ventes actives. Mais en deux épisodes de resserrement quantitatif, ou QT, la Fed n'a jamais vendu activement d'obligations, et la réaction des marchés n'est pas claire.

L'ouverture de Mme Mesters aux ventes d'obligations hypothécaires intervient alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite à la fin du mois, après une carrière à la Fed, dont la dernière décennie à la tête de la Fed de Cleveland.

Mme Mester quitte son poste alors que l'on s'attend à ce que l'inflation diminue avec le temps et permette à la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt.

Si l'économie se comporte comme prévu, il est raisonnable que la politique commence à ramener le taux d'intérêt, le taux des fonds fédéraux, à un niveau plus normal, a déclaré Mme Mester. J'aimerais voir quelques mois supplémentaires de données avant d'être convaincue qu'une politique plus souple est justifiée, a-t-elle ajouté, notant que la politique monétaire est bien placée pour faire face à la façon dont l'économie pourrait se comporter.

TRANSFORMATION DU MARCHÉ

Le départ à la retraite de Mme Mester s'inscrit également dans le cadre d'une évolution du profil des dirigeants de certaines des douze banques régionales fédérales, avec une augmentation du nombre de chefs de banques régionales ayant une connaissance approfondie du fonctionnement des marchés.

Son successeur est Beth Hammack, une ancienne banquière de haut rang de Goldman Sachs qui possède une grande expérience des marchés. Au début de l'année, la Fed de Saint-Louis a également nommé un nouveau dirigeant doté d'une grande expérience en matière de négociation et d'investissement, et l'actuelle directrice de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a précédemment joué un rôle central dans la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de la Fed de New York.

La montée en puissance de l'expérience du marché dans les banques régionales pourrait, selon certains observateurs de la Fed, constituer un contrepoids inhabituel à la Fed de New York, qui joue le rôle de principal agent de marché du système de la Fed.

La montée en puissance de ces nouveaux chefs régionaux de la Fed signale une tendance claire de la Fed à donner la priorité à la concentration et à la diversification de l'expérience des marchés financiers directement au plus haut niveau du [Federal Open Market Committee], ont déclaré les analystes de la société de conseil LHMeyer.

Disposer d'une plus grande expertise des marchés doit être utile, alors que la Fed est dominée par des économistes titulaires d'un doctorat, a déclaré William Dudley, qui a dirigé la Fed de New York de 2009 jusqu'à sa retraite en 2018. L'un des avantages d'une expérience sur les marchés est qu'elle vous apprend à remettre en question les idées reçues.

Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une orientation utile si vous voulez regarder un peu mieux dans les coins", a-t-il déclaré.

S'adressant aux journalistes à la fin du mois de mai, le président de la Fed de New York, John Williams, s'est également montré optimiste quant à cette évolution, affirmant que l'implication accrue de la banque centrale dans les marchés par le biais de politiques de bilan modifiait ce que les dirigeants devaient savoir. "Il est très important d'avoir une bonne compréhension non seulement des conditions économiques, mais aussi des conditions des marchés financiers.

Mme Mester, qui n'a pas été impliquée dans le processus de sélection du nouveau président de la banque, a déclaré que, de son point de vue, des profils différents sont très importants pour la Fed.

En ce qui concerne son propre héritage, Mme Mester a déclaré qu'elle était particulièrement fière du travail accompli par sa banque dans le domaine de l'étude de l'inflation, notamment la création du Centre de recherche sur l'inflation de la Fed de Cleveland.

Elle a ajouté que le centre avait beaucoup apporté, non seulement à notre banque, mais aussi au public, qui comprend mieux l'inflation, et à l'ensemble du FOMC, car nous utilisons tous ces recherches.