Les actions chinoises ont rebondi mardi suite à un rapport de Bloomberg News selon lequel les autorités chinoises envisagent plusieurs mesures pour soutenir le marché boursier.

Les décideurs politiques cherchent à mobiliser environ 2 000 milliards de yuans (279 milliards de dollars), principalement à partir de comptes offshore d'entreprises publiques, dans le cadre d'un fonds destiné à acheter des actions, a rapporté Bloomberg News, citant des sources anonymes.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Au cours des derniers mois, les autorités ont mis en place plusieurs mesures pour soutenir les marchés, ce qui a permis de ralentir, mais pas d'arrêter, le mouvement de vente.

Voici une liste de ces mesures :

** 22 janvier 2024

Le cabinet chinois a déclaré qu'il prendrait des mesures plus énergiques et plus efficaces pour stabiliser la confiance des marchés, a déclaré la télévision d'État, citant une réunion présidée par le premier ministre Li Qiang.

Le cabinet a également déclaré qu'il intensifierait les injections de fonds à moyen et long terme sur le marché des capitaux afin de renforcer la stabilité et de promouvoir un développement sain du marché.

** 5 janvier 2024

Pékin a demandé officieusement à certains gestionnaires de fonds en Chine de donner la priorité au lancement de fonds d'actions par rapport à d'autres produits, ont déclaré des sources à Reuters, alors que les autorités s'efforcent de relancer le marché boursier à la traîne.

** 1er déc. 2023

L'entreprise publique China Reform Holdings Corp. a déclaré qu'elle avait acheté des fonds indiciels axés sur la technologie et qu'elle continuerait à augmenter ses participations.

** 27 novembre 2023

Des sources ont déclaré à Reuters que la Bourse de Pékin avait de facto mis en œuvre une nouvelle politique empêchant les principaux actionnaires des sociétés cotées de vendre des actions.

** 11 novembre 2023

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) a déclaré que les banques, les fonds de sécurité sociale et les autres investisseurs à long terme sont encouragés à investir dans des obligations d'innovation technologique émises par des entreprises d'État contrôlées par le gouvernement central.

** 30 octobre 2023

Un nombre croissant de sociétés chinoises cotées en bourse ont dévoilé des plans de rachat et d'achat d'actions en octobre, tandis que la principale société de fonds communs de placement, E Fund Management Co, a déclaré qu'elle investirait dans son propre produit.

** 23 octobre 2023

Le fonds d'État chinois Central Huijin Investment a déclaré qu'il avait acheté des fonds négociés en bourse (ETF) et qu'il continuerait à augmenter ses avoirs en ETF à l'avenir.

** 14 octobre 2023

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré qu'elle limiterait les activités de prêt de titres et qu'elle renforcerait la surveillance des arbitrages réglementaires abusifs.

** 21 septembre 2023

Des sources ont déclaré à Reuters que les régulateurs ont commencé à interroger certains fonds spéculatifs et maisons de courtage sur les stratégies de trading quantitatif, dans le cadre d'un tollé croissant contre un secteur capable de tirer profit des baisses de prix des actions et de la volatilité.

** 1 septembre 2023

Les autorités chinoises de régulation des marchés financiers ont renforcé leur contrôle sur le trading programmé, cherchant à mieux réguler l'utilisation d'algorithmes générés par ordinateur dans les transactions boursières.

** 28 août 2023

La Chine a réduit de moitié le droit de timbre sur les transactions boursières, dans une tentative de stimuler le marché en difficulté, alors que la reprise s'essouffle dans la deuxième plus grande économie du monde.

** 27 août 2023

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a annoncé qu'elle ralentirait le rythme des introductions en bourse et qu'elle réglementerait davantage les réductions d'actions. Les bourses chinoises ont également réduit les exigences en matière de financement des marges.

** 24 août 2023

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré qu'elle encourageait les investisseurs à moyen et long terme, tels que les fonds de pension de l'État et les fonds de gestion de patrimoine, à augmenter leurs investissements en actions.

** 18 août 2023

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a dévoilé un ensemble de mesures comprenant une proposition visant à réduire les coûts de transaction, à soutenir les rachats d'actions et à encourager les investissements à long terme.

** 10 juillet 2023

Plus d'une douzaine de grandes sociétés de fonds communs de placement en Chine ont réduit les frais dans environ 1 500 produits de fonds, les régulateurs ayant commencé à réformer les pratiques de frais dans l'industrie de 3,7 trillions de dollars dans un effort pour réduire les coûts pour les investisseurs.

(1 $ = 7,1710 yuans chinois)