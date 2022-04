Meta prévoit une monnaie virtuelle, des pièces de créateurs pour ses applications - FT

La démarche, qui en serait à ses débuts, intervient alors que Meta se concentre de plus en plus sur les services centrés sur le métavers, un environnement virtuel où les gens interagissent, travaillent et jouent.

Si elle est mise en œuvre, elle pourrait également donner à Meta un nouveau canal de revenus et le contrôle des transactions dans sa suite d'applications et de services, qui comprend Facebook, Instagram, WhatsApp et la plateforme de réalité virtuelle Meta Quest.

Les cryptomonnaies de Meta, surnommées en interne "Zuck Bucks", sont destinées au métavers et pourraient ne pas être basées sur la blockchain, indique le rapport du FT, citant des personnes familières avec la question.

Meta pourrait introduire des jetons in-app qui seraient contrôlés de manière centralisée par l'entreprise, selon le rapport, et ces jetons pourraient être utilisés pour payer les créateurs favoris sur Instagram ou récompenser les personnes qui apportent des contributions significatives dans les groupes Facebook.

"Nous n'avons pas de mises à jour à partager aujourd'hui", a déclaré un porte-parole de Meta à Reuters mercredi, ajoutant que la société se concentre sur la construction pour le métavers "et cela inclut ce à quoi les paiements et les services financiers pourraient ressembler."

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré le mois dernier qu'Instagram allait introduire des jetons non fongibles (NFT) à "court terme".

Plus tôt cette année, Meta a rejoint la Crypto Open Patent Alliance (COPA), un groupe d'entreprises dirigé par Block Inc de Jack Dorsey qui s'est engagé à promouvoir un accès ouvert aux technologies de cryptomonnaies.