Météosuisse émet une préalerte à la canicule

Berne (awp/ats) - Météosuisse a émis samedi une préalerte canicule pour la Suisse romande et le Tessin. Le pic de chaleur est attendu mardi. A Genève, le mercure pourrait atteindre 38-39 degrés, ailleurs en Suisse romande 36-37 degrés. La région de Bâle est aussi concernée.

L'avis couvre pour l'instant la période allant de lundi prochain à 12h00 à mercredi à 20h00, indique Météosuisse sur Twitter. Selon l'office météorologique, cette situation est liée à l'arrivée d'air chaud en provenance de la péninsule ibérique qui va atteindre les îles britanniques lundi puis la Suisse mardi.

Mardi, Météosuisse n'exclut pas que des records de températures soient battus. Genève pourrait se retrouver dans un chaudron à 38-39 degrés. Le record pour la cité de Calvin a été établi le 7 juillet 2015: la température avait atteint 39,7 degrés, rappelle Météosuisse.

Nouveau concept depuis 2021

Sur la base des observations et des recherches des dix dernières années, MétéoSuisse a adapté en 2021 le concept suisse d'alerte canicule. Depuis, les alertes de la Confédération sont émises sur la base de la température moyenne journalière, soit la valeur moyenne de la température sur 24 heures.

Les températures nocturnes sont ainsi également prises en compte. Celles-ci sont particulièrement pertinentes pour la santé humaine, car lorsque les températures nocturnes sont élevées, le corps a du mal à se remettre de la chaleur subie pendant la journée, indique Météosuisse sur son site.

Il y a quatre seuils allant de 1 (vert) à 4 (rouge). L'alerte de niveau 2 permet d'informer la population pour de courtes périodes de canicule, d'un à deux jours.

Si la température moyenne journalière est supérieure à 25 degrés plus de trois jours, une alerte de niveau 3 est lancée. Le niveau 4 est atteint lorsqu'on on dépasse les 27 degrés plus de trois jours. Pour mardi, le niveau 3 est annoncé.

