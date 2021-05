Mettler-Toledo a augmenté son chiffre d'affaires de 24% au 1er trimestre

Zurich (awp) - Les spécialiste américano-suisse des instruments de précision Mettler-Toledo a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 24% à 804,4 millions de dollars au 1er trimestre. L'effet des devises a contribué pour 6 points de pourcent à cette progression, a indiqué l'entreprise jeudi soir.

Le directeur général Patrick Kaltenbach, cité dans le communiqué, parle d'un "excellent début d'année avec une forte croissance des ventes dans toutes les régions.

Les affaires ont particulièrement bien marché en Chine. L'Europe et le continent américain ont aussi fait mieux que prévu, selon le patron. En Asie et dans le reste du monde, la croissance a atteint 37%. En Europe, elle s'est établie à 24% et à 15% sur le continent américain.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a bondi de moitié à 210,7 millions de dollars et le bénéfice net à 149,7 (98,1) millions de dollars.

Mettler-Toledo mise sur une poursuite de la croissance et s'attend, en monnaies locales, à une hausse de 10-12% de son chiffre d'affaires annuels. L'entreprise a relevé ses objectifs de bénéfices: le bénéfice par action ajusté devrait atteindre 31,45 à 31,90 dollars, soit une hausse de 22-24% par rapport à 2020. Auparavant, l'objectif était de 29,20 à 29,80 dollars par action.

Au 2e trimestre, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 19-21%ç en monnaies locales et le bénéfice ajusté par action de 42-45% à 7,50-7,65 dollars. Les marchés de débouché sont en bonne condition, selon M. Kaltenbach. "Nous croyons que nous réaliserons de solides résultats en 2021".

