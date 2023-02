Mexique: 3,1% de croissance en 2022 (chiffres officiels définitifs)

Mexico (awp/afp) - Le Mexique, membre de l'OCDE et l'un des principaux partenaires des États-Unis, a enregistré une croissance de 3,1% en 2022, d'après les chiffres officiels définitifs de l'Institut national de statistiques (INEGI).

L'INEGI avait annoncé provisoirement 3% de croissance en 2022 pour la deuxième économie d'Amérique latine, après le Brésil.

L'activité industrielle a progressé de 3,3%, plus que le secteur des services (+2,8%) et l'agriculture et autres activités du secteur primaire (+2,7%).

La croissance a été tirée par le secteur industriel (automobiles...), fortement lié aux États-Unis, destination de plus de 80% des exportations mexicaines, a indiqué une analyste du groupe financier Base, Gabriela Siller, sur Twitter.

L'économie mexicaine avait reculé de 8,4% en 2020 au plus fort de la pandémie de Covid-19, pour une croissance de 5% en 2021.

La Banque centrale mise sur une croissance de 0,9% en 2023.

Le Mexique a terminé 2022 avec une inflation de 7,82%. La Banque centrale a porté son taux directeur de référence à 11%, après 14 relèvements successifs.

Pour justifier sa décision, l'institution monétaire mentionne "un environnement d'incertitudes", "la persistance des tensions inflationnistes" et "l'aggravation des tensions géopolitiques".

A la différence d'autres monnaies d'Amérique latine, le peso mexicain est stable, voire s'apprécie par rapport au dollar (18,41) et à l'euro (19,43).

afp/rp