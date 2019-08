Mexique-Baisse surprise du taux directeur de la banque centrale

MEXICO, 15 août (Reuters) - La banque centrale mexicaine a annoncé jeudi une baisse inattendue de son principal taux directeur, ramené de 8,25% à 8%, venant s'ajouter à la liste des autorités monétaires faisant le choix de réduire le coût du crédit face aux multiples menaces pesant sur la croissance.

Elle a justifié sa décision par la faiblesse de l'inflation et par l'augmentation des capacités inemployées dans l'économie.

Onze des 16 économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion de politique monétaire de jeudi avaient dit s'attendre au maintien du taux directeur à 8,25%, niveau auquel il était fixé depuis décembre dernier.

La "Banxico" n'avait pas réduit les taux depuis juin 2014.

Le peso mexicain a vu sa volatilité augmenter ces dernières semaines, comme celle d'autres monnaies de pays émergents, en raison de l'escalade dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et de la menace de voir ce conflit s'étendre au terrain des changes par le biais de dévaluations compétitives.

Il était ainsi tombé lundi à son plus bas niveau depuis début juin face au dollar américain. Jeudi, il était pratiquement inchangé après l'annonce de la baisse de taux, à 19,67 pour un dollar.

Depuis que la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'un quart de point le 31 juillet, les banques centrales de Nouvelle-Zélande, d'Inde, de Thaïlande et des Philippines ont assoupli leur politique monétaire.

(Bureau de Mexico; Marc Angrand pour le service français)