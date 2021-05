Mexique-L'effondrement d'un pont aérien de métro fait 20 morts

par Anthony Esposito et Noe Torres

MEXICO, 4 mai (Reuters) - Au moins vingt personnes, dont des enfants, ont été tuées par l'effondrement partiel lundi soir d'une passerelle aérienne du métro de Mexico surplombant une route très fréquentée au moment où circulait une rame, selon un bilan préliminaire rapporté par les autorités.

Les secouristes à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ont dû interrompre leurs manoeuvres peu après l'incident en raison du risque d'un effondrement complet de la passerelle, ont indiqué les autorités.

Une vidéo diffusée par la télévision locale Milenio montre la passerelle s'effondrer sur des véhicules circulant en contrebas, près de la gare d'Olivos, dans le sud-est de la ville, vers 22h30, heure locale, provoquant un panache de poussière et de gravats.

D'autres images montrent au moins deux wagons de train reposant de manière instable sur la passerelle endommagée alors que les équipes de secours munies d'échelles tentent d'accéder aux voitures.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a expliqué que les opérations de sauvetage ont été suspendues en raison de la fragilité de la rame. Elle a ajouté que l'accident semble avoir été provoqué par la cession d'une poutre sur la passerelle mais qu'une enquête était en cours.

Une grue a été amenée sur le site pour stabiliser les wagons du train afin que les secours puissent reprendre leurs opérations, a-t-elle indiqué.

Selon la maire de Mexico, qui s'est rendue sur place, sept personnes sur les 49 transportées à l'hôpital sont dans un état grave. Elle avait auparavant fait état d'un bilan de 70 blessés.

La ligne 12 du métro, qui traverse la passerelle endommagée, a été construite il y a près de dix ans lorsque le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard était alors maire de Mexico.

"Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le métro est une terrible tragédie. Ma solidarité va aux victimes et à leurs familles", a-t-il écrit sur Twitter. "Bien sûr, les causes doivent être étudiées et les responsabilités définies", a-t-il ajouté. (Version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)