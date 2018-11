Mexique-Pas d'accord avec les Etats-Unis sur l'asile-responsable

MEXICO, 25 novembre (Reuters) - Il n'y a aucun accord entre le nouveau gouvernement mexicain et les Etats-Unis visant à obliger les demandeurs d'asile à attendre au Mexique pendant que leurs demandes sont examinées par la justice américaine, a affirmé une responsable du nouveau gouvernement mexicain, contrairement à ce que rapporte le Washington Post.

Le Washington Post a rapporté qu'un accord, intitulé "restez au Mexique", a été élaboré la semaine dernière à Houston lors d'une réunion entre Marcelo Ebrard, nouveau ministre mexicain des Affaires étrangères, son homologue américain Mike Pompeo et la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen.

Un tel accord mettrait un terme à la politique de "catch and release" ("attraper et relâcher)" dénoncée par le président américain, qui jusqu'à présent permettait à certains demandeurs d'asile d'attendre sur le sol américain pendant l'examen de leur demande.

"Les migrants à la frontière sud ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire américain tant que leur demande d'asile aux Etats-Unis sera examinée. Nous n'autoriserons que les personnes qui sont entrées légalement. En dehors de cela, nous appliquerons notre politique de 'catch and detain'('attraper' et 'placer en détention')", a écrit samedi soir sur Twitter Donald Trump, qui a également menacé de fermer la frontière si nécessaire.

Olga Sanchez Cordero, qui fait partie de la nouvelle équipe du président élu Andrés Manuel López Obrador qui doit prendre ses fonctions le 1er décembre, a dit à Reuters que le Mexique ne sera pas déclaré "pays tiers sûr".

Si le Mexique devait assumer ce rôle de "pays tiers sûr", les demandeurs d'asile seraient contraints de faire leur demande pour le statut de réfugié au Mexique plutôt qu'aux Etats-Unis.

Les militants des droits des réfugiés soutiennent depuis longtemps que le Mexique n'offre pas les conditions nécessaires à la sécurité des migrants qui fuient la violence dans leur pays d'origine.

Donald Trump, qui a placé la lutte contre l'immigration au centre des élections de mi-mandat qui ont eu lieu au début du mois, veut empêcher d'entrer aux Etats-Unis des milliers de personnes venues de pays d'Amérique centrale qui voyagent groupées en caravane.

Le président américain a fait appel à l'armée pour protéger la frontière mexicaine et a signé après les "midterms" un décret interdisant aux immigrés arrivés clandestinement aux Etats-Unis d'y demander l'asile. Ce décret a été suspendu par la justice américaine. (Diego Ore, avec la contribution de Dave Graham et Delphine Schrank à Mexico, Lucia Mutikani et David Brunnstrom à Washington; Danielle Rouquié et Arthur Connan pour le service français)