Mexique: la Banque centrale réduit son taux directeur à 8%

Mexico (awp/afp) - La Banque centrale du Mexique (Banxico) a réduit jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 8%, à cause de la décélération de l'économie mondiale et de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, a annoncé l'institution.

L'économie de la deuxième puissance d'Amérique latine a progressé d'à peine 0,1% au deuxième trimestre, après une contraction de 0,2% au premier, flirtant avec la récession.

La dernière fois que Banxico avait réduit son taux directeur remonte à 2014, lorsqu'il l'avait porté à 3%.

Depuis, le taux n'avait fait que progresser, atteignant 8,25% en décembre, égalant son maximum historique.

"Au cours du deuxième trimestre (...) l'activité économique mondiale a décéléré, reflétant une moins bonne expansion des principales économies avancées et émergentes", a argumenté Banxico dans un communiqué.

"Des épisodes de volatilité se sont présentés sur les marchés financiers liés aux tensions entre les Etats-Unis et la Chine et à la décélération plus importante que prévu de certaines économies", a ajouté l'institution.

Les derniers chiffres de l'inflation de juillet font état d'une hausse des prix de 3,78%, proche des prévisions de Banxico à 3%, avec une marge d'erreur d'un point de pourcentage à la hausse ou à la baisse.

afp/rp