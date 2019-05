Mexique: la ministre de l'Environnement démissionne, 2e départ cette semaine

MEXICO, 26 mai (Reuters) - La ministre mexicaine de l'Environnement a démissionné samedi après avoir retardé un vol commercial, faisant d'elle la deuxième personnalité à quitter le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador en moins d'une semaine.

La présidence a indiqué que Josefa González Blanco Ortiz Mena avait présenté sa démission et López Obrador a déclaré lors d'un discours samedi après-midi qu'il l'avait acceptée.

Dans sa lettre de démission, la ministre explique qu'elle a provoqué le retard d'un avion pendant un voyage de travail vendredi.

"Il n'y a aucune justification. La vraie transformation du Mexique nécessite un alignement total sur les valeurs d'équité et de justice (...) Personne ne devrait avoir de privilèges et les avantages de certains, même dans le cadre de leurs fonctions, ne peuvent être au-dessus du bien-être du plus grand nombre", écrit-elle.

Son départ fait suite à celui du directeur de l'Institut gouvernemental de la sécurité sociale (IMSS), Germán Martínez, qui s'est plaint des coupes budgétaires et des licenciements décidés par le ministre des Finances, qui nuisent selon lui aux services de santé destinés aux personnes les plus pauvres.

Lopez Obrador a adopté une ligne implacable contre les excès du secteur public. Dans son premier budget, il a réduit les dépenses de plusieurs grands ministères, y compris celles des services de santé.

Sa politique d'austérité a provoqué des problèmes dans les hôpitaux, notamment des retards dans les interventions chirurgicales, la réduction des examens et des pénuries de personnel, ont déclaré des directeurs d'hôpitaux. (Lizbeth Diaz et Delphine Schrank; Arthur Connan pour le service français)