Mexique: nouvelle légère hausse du taux directeur, à 6,5%

Mexico (awp/afp) - La banque centrale du Mexique a une nouvelle fois jeudi légèrement relevé son taux directeur, de 0,5 point à 6,5%, la septième hausse consécutive pour tenter de freiner l'inflation galopante.

Les deux précédentes hausses, la dernière en février, avaient également été de 0,5 point, les quatre précédentes de 0,25.

En 2021, l'inflation a atteint 7,36% au Mexique, un des plus hauts niveaux en vingt ans et plus du double de l'objectif de la banque centrale (3%).

"Aux chocs qui ont affecté l'inflation tout au long de l'urgence sanitaire s'ajoutent les pressions découlant du conflit géopolitique" entre la Russie et l'Ukraine, indique la Banque du Mexique dans un communiqué.

"L'équilibre des risques pesant sur la trajectoire attendue de l'inflation sur l'horizon de prévision s'est détérioré et reste orienté à la hausse", a-t-elle ajouté, pointant l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix agricoles et énergétiques, ainsi que la dépréciation du peso par rapport au dollar.

La banque centrale avait entamé en août 2019 un cycle de baisse des taux d'intérêt qui s'est prolongé jusqu'en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 frappait l'économie mexicaine, la deuxième d'Amérique latine après le Brésil.

L'économie mexicaine a chuté de 8,5% en 2020 en raison de la pandémie. En 2021, elle a augmenté de 5%, mais est entrée en récession en fin d'année. Pour 2022, les analystes tablent sur une croissance de 2,7%.

Une polémique a accompagné l'annonce de jeudi, effectuée comme traditionnellement par un communiqué et selon un calendrier préétabli, avec sa divulgation quelques heures auparavant par le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador.

L'annonce surprise du président a suscité des critiques parmi les analystes quant à l'autonomie de la banque centrale.

"Jamais auparavant une décision de politique monétaire n'avait été divulguée au Mexique" de cette façon, s'est indignée sur Twitter l'analyste financière Gabriela Siller qui a dénoncé "un scandale".

Le cabinet Capital Economics a estimé que la révélation de M. Lopez Obrador "ajoute au sentiment qu'il n'a aucun respect pour les institutions clés du Mexique".

Les décisions relatives à la politique monétaire sont prises lors des réunions du Conseil des gouverneurs qui, selon les statuts de la banque centrale, doivent "garder la confidentialité sur les sujets qui y sont abordés, sauf si le Conseil des gouverneurs les autorise expressément à faire une communication".

afp/rp