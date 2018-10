Michael Browne (Martin Currie) est optimiste pour les marchés européens

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Je suis plus enthousiaste à l'égard de l'Europe aujourd'hui que je ne l'ai été depuis la fin des années 80 », a déclaré Michael Browne, Gérant European Long/Short chez Martin Currie (Legg Mason GAM). Il a ainsi tout de suite donne le ton de son intervention lors du symposium organisé récemment par le gestionnaire d’actifs. Selon le gérant, les investisseurs étaient trop optimistes en début d’année et les marchés actions étaient chers et ils sont maintenant trop pessimistes et la valorisation des Bourses est désormais peu élevée.Comme autre raison d'être optimiste sur les Bourses européennes, il cite le fait que la confiance des investisseurs pourrait être difficilement plus basse.Il anticipe par ailleurs une bonne saison de résultats, ces derniers devant bénéficier de la baisse de l'euro. Cet impact positif devrait durer plusieurs trimestres. Michael Browne a précisé avoir acheté des banques pour la première fois depuis trois ans." L'Italie a besoin d'une importante relance budgétaire. Il ne l'obtiendra pas, mais c'est quelque chose dont le pays a clairement besoin ", a-t-il par ailleurs fait observer.