Michael Rieger est le nouveau chef de la stratégie de la CSS

La CSS nomme Michael Rieger nouveau chef de la division "Stratégie & Corporate Services" du Groupe. Agé de 41 ans, Michael Rieger avait déjà dirigé cette division par intérim. Dans sa nouvelle fonction, il continuera à affiner la stratégie du partenaire santé.

Le nouveau chef de la division Stratégie & Corporate Services de la CSS s'appelle Michael Rieger. Il a été nommé par le conseil d'administration à l'issue d'une procédure de recrutement complète. Par cette fonction, il siègera à la direction générale élargie de la CSS. Il succède à Peter Mittemeyer, qui a quitté l'entreprise à la fin du mois de juin de cette année. Avant sa nomination, Michael Rieger avait dirigé la division par intérim.

Continuité et développement

Michael Rieger travaille à la CSS depuis plus de neuf ans et a occupé diverses fonctions. Il a notamment dirigé le service "Innovation opérations et portefeuille" et était responsable du développement de l'innovation. Auparavant, Michael Rieger a dirigé la société affiliée Sanagate durant plusieurs années. Avant de rejoindre la CSS, il a occupé diverses fonctions de direction d'équipes et de programmes à la Poste et chez PostFinance. Michael Rieger est au bénéfice de plus de quinze années d'expérience de direction. Il possède un bachelor en informatique de gestion et un master en économie d'entreprise et a suivi plusieurs formations continues dans les domaines du management et du management numérique. Il vit à Lucerne avec sa femme et ses deux enfants.

Expert de la branche

"En choisissant Michael Rieger, la CSS mise sur un spécialiste disposant d'une longue expérience du marché de la santé. Ses solides connaissances dans la conduite de processus d'innovation et son état d'esprit numérique viennent compléter son profil convaincant", déclare Philomena Colatrella, CEO de la CSS. En sa qualité de chef de la division Stratégie & Corporate Services du Groupe, Michael Rieger sera responsable de la poursuite du développement de la stratégie et du renforcement du rôle de partenaire santé. La division se compose désormais des services "Stratégie & Transformation", "Modèle d'affaires et Développement de l'innovation" et "Lean Portfolio Operations & Enabling".



