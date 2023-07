Michelin relève ses prévisions de bénéfices pour 2023 grâce à des hausses de prix

Le groupe français Michelin a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice opérationnel et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année grâce à des hausses de prix pour ses pneus pour SUV, voitures de sport et avions, et en anticipant une baisse des coûts de production au second semestre.

Le groupe, dont les pneus sont également utilisés pour les vélos et les équipements industriels, prévoit désormais un bénéfice opérationnel de plus de 3,4 milliards d'euros (3,76 milliards de dollars) pour 2023, alors qu'il tablait auparavant sur plus de 3,2 milliards d'euros. Il a relevé sa prévision de flux de trésorerie disponible hors fusions et acquisitions à plus de 2 milliards d'euros, contre plus de 1,6 milliard auparavant. Le résultat opérationnel du segment de Michelin a augmenté de 11,4 % pour atteindre 1,70 milliard d'euros entre janvier et juin, grâce à des augmentations de prix pour les SUV, les voitures de sport et les pneus pour avions. Les volumes de pneus ont baissé de 3,7 % au cours de la période, les détaillants ayant réduit leurs stocks en raison d'un environnement de marché difficile et de la hausse des taux d'intérêt, a déclaré le groupe. (1 dollar = 0,9040 euro)