Michelin : un analyste fait un point sur le secteur

03/04/2020 | 14:11

Une baisse de 12% de la production (et de la demande) en 2020 est désormais le scénario central d'Oddo après les multiples arrêts de production.



Le bureau d'analyses estime que 2020 devrait être une année très contrastée avec un 1er semestre en chute de plus de 30% et un 2ème semestre en rebond de 9% (rebond qui devrait se poursuivre en 2021, +6%e).



' Ce nouveau scénario nous a conduits à réviser à nouveau en forte baisse nos estimations (~-35%, -60% YTD) et nous nous situons désormais 40% inférieurs au consensus sur 2020 (-12% sur 2021) ' indique Oddo.



Les analystes restent donc prudents sur le secteur et estiment que les conditions ne sont pas encore toutes réunies pour redevenir plus positifs.



' Par valeur, Michelin (Achat, OC 100 E) reste donc notre valeur préférée, devant Pirelli (Achat, OC 4.40 E) alors que nous privilégions toujours Plastic Omnium (Achat, OC 20 E) chez les équipementiers et VW (Achat ; 145 E) et Peugeot (Achat ; OC 17 E) côté constructeurs '.



' A l'inverse, nous restons prudents sur Renault (Neutre ; OC 20 E) et Daimler (Alléger contre Neutre ; OC 25 E) côté OEM et Valeo (Alléger ; OC 15 E) et Nokian Tyres (Alléger contre Neutre ; OC 17 E) côté équipementiers/pneus ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.