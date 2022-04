Michelle Bachelet (Onu) évoque de possibles crimes de guerre à Boutcha

GENEVE (Reuters) - La Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré lundi que la découverte de cadavres de civils à Boutcha, en Ukraine, faisait naître des soupçons de crimes de guerre.

Les autorités ukrainiennes ont accusé dimanche les troupes russes d'avoir commis un "massacre" à Boutcha après la découverte dans cette ville de la banlieue de Kyiv tout juste reprise par l'armée ukrainienne de centaines de corps de civils jonchant les rues, dont certains, ligotés, avaient été tués à bout portant.

La Russie, qui dément s'en prendre aux civils, a formellement rejeté ces accusations.

Reuters, qui a vu des cadavres dimanche dans les rues de Boutcha, n'a pas pu établir de manière indépendante la responsabilité de ces morts.

"Les informations en provenance de cet endroit (Boutcha) et d'ailleurs soulèvent de graves et perturbantes questions quant à de possibles crimes de guerre, de graves atteintes au droit humanitaire international et de graves violations des règles internationales sur les droits humains", a déclaré Michelle Bachelet dans un communiqué, en se disant horrifiée.

"Toutes les mesures doivent être prises pour préserver les preuves", a-t-elle ajouté. "Il est essentiel que tous les efforts soient entrepris pour garantir des enquêtes indépendantes et efficaces sur ce qui s'est passé à Boutcha afin de garantir la vérité, la justice et la responsabilité, ainsi que des réparations et des recours pour les victimes et leurs familles."

Le Haut Commissariat de l'Onu aux droits de l'homme dispose d'environ 50 personnes en Ukraine, notamment pour y tenir un bilan des victimes civiles de l'invasion du pays par la Russie, qui présente son intervention comme une "opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et "dénazifier" son voisin. L'instance onusienne a jusqu'à présent recensé 1.430 civils tués depuis le début de cette offensive russe le 24 février, tout en soupçonnant un bilan effectif beaucoup plus élevé en raison des difficultés de vérification sur le terrain.

(Reportage Emma Farge, version française Bertrand Boucey)