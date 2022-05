Michelle Bachelet (Onu) se rendra en Chine à partir de lundi

PARIS, 20 mai (Reuters) - La Haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, se rendra en Chine du 23 au 28 mai, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affraires étrangères.

Une porte-parole du Haut-Commissariat a indiqué la semaine dernière que son déplacement inclurait la région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, où les Ouïghours et d'autres communautés musulmanes seraient soumis au travail forcé, à la torture et à la détention forcée selon des ONG et des puissances occidentales.

La Chine nie les accusations de travail forcé et de génocide et a appelé les autres pays à ne pas interférer dans ses affaires internes.

L'organisation Human Rights Watch a annoncé vendredi qu'elle craignait, avec d'autres groupes de défense des droits humains, que le gouvernement chinois ne "manipule la visite pour en faire un coup de communication".

Michelle Bachelet se rendra également dans la province de Guangzhou, dans le sud de la Chine, mais n'ira pas à Pékin en raison de l'épidémie de COVID-19, a déclaré Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut commissariat.

Michelle Bachelet sera la première Haute commissaire de l'Onu aux droits de l'homme se rendre en Chine depuis Louise Arbour en 2005. (Reportage Yew Lun Tian, avec Emma Farge à Genève, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)