Mick Jagger en "excellente santé" après une intervention cardiaque - Billboard

LOS ANGELES, 5 avril (Reuters) - Mick Jagger se remet d'une intervention cardiaque et est en "excellente santé", rapporte le magazine Billboard.

Les médecins ont procédé au remplacement d'une valve aortique transcathéter via l'artère fémorale du chanteur des Rolling Stones, qui reste en observation.

Le magazine Billboard ne précise pas ses sources et aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des représentants du chanteur.

Jagger, qui est âgé de 75 ans, avait annoncé ce week-end sur Instagram le report des dates de la tournée des Stones aux Etats-Unis et au Canada.

Dix-sept concerts étaient programmés aux Etats-Unis et au Canada entre le 20 avril et le 29 juin dans le cadre de la tournée No Filter, selon le site officiel des Stones.

Selon Billboard, la tournée débutera en juillet. (Lisa Richwine Henri-Pierre André pour le service français)