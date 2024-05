Les marchés boursiers sont ouverts partout dans le monde aujourd'hui, même si la journée est fériée dans certains pays, dont la France. Business as usual donc, avec encore pas mal de résultats d'entreprises et une actualité macroéconomique qui tourne autour de la sempiternelle interrogation sur l'évolution des taux directeurs aux Etats-Unis. Après le stade du pessimisme il y a quinze jours et le retour de l'euphorie optimiste en milieu de semaine précédente, place à un entre-deux un peu soporifique.

Quand on écrit sur la bourse, on a tendance à beaucoup (beaucoup) parler des marchés américains, puisque ce sont eux qui donnent généralement le tempo sur les marchés actions. Et quand il faut rédiger des chroniques quotidiennes, le risque de tourner en rond est encore plus grand. Il sera donc difficile, une fois de plus, de ne pas écrire les mots "Fed", "politique monétaire", "inflation" et "S&P500", mais on va démarrer ailleurs ce matin, en évoquant les marchés occidentaux les plus prolifiques de 2024 après un peu plus de cinq mois de cotations. Oui, parce qu'une dizaine d'indices européens sont plus performants que le Nasdaq en date du 8 mai. Le podium est occupé par l'OMX danois (+16,4%), l'AEX néerlandais (+14,4%) et le FTSE MIB italien (+12,8%). Les deux premiers profitent des performances époustouflantes de leurs stars respectives. Le roi des traitements anti-obésité et plus grosse capitalisation européenne Novo Nordisk pour Copenhague et l'ogre des machines de fabrication de semiconducteurs et troisième capitalisation européenne ASML pour Amsterdam. L'indice milanais, lui, a profité de l'énorme poussée haussière de son vaste compartiment bancaire, notamment de la hausse de 36% d'Intesa et de 46% d'Unicredit, les deux plus gros établissements du pays, qui sont désormais les 5e et 6e banques les plus valorisées en Europe. Derrière le trio de tête, il faut ajouter que trois indices nationaux progressent de plus de 10% en 2024 : le FTSE ATHEX grec, le WIG polonais et le DAX allemand.

La bonne tenue de la bourse européenne est synthétisée dans l'Euro Stoxx 50, l'indice des très grosses capitalisations du continent, qui affiche 11% de progression en 2024. A titre de comparaison, le S&P500 est en hausse de 8,8% depuis le 1er janvier. Prends-ça, Wall Street !

Voilà, retour du complexe du corn-flakes. Le marché américain a balbutié hier, en terminant à l'équilibre. Le S&P500 est parvenu à grappiller 0,13% en dépit du rare plongeon de 9,5% de l'action Walt Disney. Le papa de Minnie et Mickey a présenté des résultats et des perspectives difficiles à décrypter. Pas aussi difficile à décrypter qu'un trip présidentiel dans les Pyrénées, mais suffisamment obscur pour que les investisseurs se disent qu'un truc cloche. Le marché n'aime ni le manque de visibilité, ni l'inconstance. Disney a payé pour les deux. L'autre chose dont on a pas mal causé hier aux Etats-Unis, c'est le laïus du patron de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Neel est un personnage qui est plutôt sur la droite sur la photo de classe de la Fed où les banquiers sont rangés dans l'ordre, les plus souples à gauche. Il fait partie du clan des faucons, c’est-à-dire des partisans d'une politique monétaire orthodoxe. Hier, il a laissé entendre que la banque centrale aura peut-être à laisser ses taux inchangés toute l'année. Il est donc dans son rôle, sans surprise, ce qui n'a pas empêché le dollar de se tendre un peu après son propos. Plusieurs de ses collègues doivent prononcer des allocutions aujourd'hui.

A part ça, le marché a continué à accueillir des résultats trimestriels d'entreprises assez contrastés. Les investisseurs leur accordent un peu moins d'importance que ceux qui sont tombés sur les semaines précédentes, parce qu'ils se sont déjà fait une opinion sur la tendance globale. Il y a quand même un grand absent à ce stade, c'est Nvidia. Historiquement, la société a toujours publié un mois après les autres et continue à le faire, même maintenant que tout le monde a les yeux rivés sur elle. Je dirais que c'est même d'autant plus le cas qu'elle publie en dehors de l'avalanche des annonces des autres entreprises. Bref, le rendez-vous est pris le 22 mai avec Nvidia pour ses comptes du 1er trimestre. Le groupe est désormais la 3e capitalisation mondiale derrière Apple mais devant Alphabet et Amazon. Mais c'est aussi le catalyseur des espoirs placés dans l'intelligence artificielle et donc un puissant vecteur du moral des troupes boursières.

Le pétrole s'est un peu détendu en dépit des craintes sur la poursuite des opérations israéliennes à Rafah. Les Etats-Unis auraient suspendu une livraison de bombes à son allié, en signe de protestation. Dans un tout autre registre, Washington a sournoisement profité de l'isolement de Xi Jinping dans la boue des montagnes françaises pour révoquer un certain nombre de licences autorisant des entreprises américaines à vendre des puces à Huawei. C'est la dernière manifestation des tensions sino-américaines autour de la question technologique. On garde les mêmes protagonistes mais on change de sens : ByteDance a décidé de contester devant la justice américaine la loi dite "anti-TikTok". En France, l'ASN a donné son feu vert à l'entrée en production de l'EPR de Flamanville. Les sondages récents montraient qu'il s'agissait du troisième événement le moins probable de la décennie, avec la découverte de la téléportation et une victoire du PSG en ligue de champions.

Vous aurez noté que cette journée est fériée mais pas chômée en bourse, sinon je me suis levé pour rien. En Asie Pacifique, Taiwan et la Corée du Sud parviennent à grappiller 0,2% ce matin, mais les autres marchés sont plus ou moins dans le rouge. Le Nikkei 225 japonais perd 1,5%, pendant que les marchés chinois reculent aussi. Shanghai abandonne 0,4% et Hong Kong 0,5%. L'inde est en repli de 0,4%. L'Australie a échoué à quelques points de l'équilibre. Les indicateurs avancés européens sont modérément baissiers autour de 8h00.

Le CAC40 gagne 0,2% à 8092 points à l'ouverture. Le Bel20 prend 0,7% grâce à Anheuser-Busch Inbev. Le SMI est en hausse de 0,3% à 11 545 points.

Les temps forts économiques du jour

Double ration de stocks aux Etats-Unis, avec les stocks des grossistes (16h00) et les stocks pétroliers (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro revient à 1,074 USD. L'once d'or varie peu à 2317 USD. Le pétrole perd un peu de terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 82,89 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans descend à 4,47%. Le bitcoin se négocie 62 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB Ltd : Landesbank Baden-Württemberg améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 40 CHF à 50 CHF.

Adecco Group : RBC Capital surperforme sa recommandation de secteur de performance avec un objectif de cours de 39 CHF.

Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 15 EUR à 14,50 EUR.

Arkema : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 121 à 122 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 98 à 102 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 90 à 92 EUR.

Crédit Agricole : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 13,40 à 14,30 EUR.

Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 98 à 102 EUR.

Geberit Ag : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 400 à 420 CHF. Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 296 à 360 CHF. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 525 à 540 CHF. Stifel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 515 CHF à 600 CHF.

Hypoport : Pareto Securities dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 240 EUR à 275 EUR.

Karnov Group : Berenberg dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 85 SEK à 84 SEK.

Legrand : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.

Lonza Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 647 à 655 CHF.

Lufthansa : Barclays surpondère de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 7,30 EUR à 9 EUR.

Raisio Plc : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 2,30 EUR à 2,20 EUR.

Rubis : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat forte avec un objectif de cours relevé de 36,70 à 37 EUR.

Sandoz Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 26 à 28 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 33,50 à 36,50 CHF. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 30 à 32 CHF.

Solvay : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 EUR.

TeamViewer : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 14 EUR à 13,50 EUR. Morgan Stanley dégrade de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 14,75 à 14,25 EUR.

Temenos : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 75 à 65 CHF.

ThyssenKrupp Nucera : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 21 EUR.

UBS Group : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 à 32 CHF. Deutsche Bank dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 29 CHF à 28 CHF. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 28 à 30 CHF.

Valeo : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14,50 à 14 EUR.

Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 3,80 à 3,90 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Equasens annonce un chiffre d'affaires en recul au T1 mais attend une embellie par la suite.

Hexaom accuse un chiffre d'affaires à -13,2% au 1er trimestre.

Rubis confirme ses objectifs 2024 après un recul du chiffre d'affaires au 1er trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Ahold Delhaize publie une marge meilleure que prévu au T1.

Amadeus améliore ses bénéfices de 20% au T1.

Anheuser-Busch InBev publie plutôt en ligne avec les prévisions au premier trimestre.

Arista gagne 6% hors séance après son T1.

BMW enregistre une baisse de la marge automobile au premier trimestre en raison de la persistance de coûts élevés.

Evonik prévoit un bénéfice de base pour le deuxième trimestre conforme à celui du premier trimestre et confirme ses perspectives pour 2024.

InWit, revenus et bénéfices en hausse au premier trimestre.

Leonardo affiche une hausse des commandes et du chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à l'essor de l'électronique et des hélicoptères.

Lyft gagne 6% hors séance après son T1.

Munich Re augmente son bénéfice net de 68%, conformément aux chiffres préliminaires.

Puma annonce une légère hausse de ses ventes au premier trimestre.

Reddit flambe de 17% hors séance après son T1.

Rivian perd 6% hors séance après son T1.

Securitas publie un premier trimestre conforme aux prévisions.

Siemens Energy revoit ses perspectives à la hausse et annonce un changement de PDG dans son unité éolienne en difficulté.

Skanska publie sous les prévisions au premier trimestre.

Toyota enregistre une hausse de 78 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre fiscal.

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.