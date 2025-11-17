Dans la vidéo du jour, on plonge dans un duel financier qui ressemble plus à un combat de boxe poids lourds qu'à une analyse de marché : Jim Chanos d'un côté, Michael Saylor de l'autre.

Dans la vidéo du jour, on plonge dans un duel financier qui ressemble plus à un combat de boxe poids lourds qu’à une analyse de marché : Jim Chanos d’un côté, Michael Saylor de l’autre.

D’un côté, le short-seller légendaire qui avait flairé Enron avant tout le monde. De l’autre, le prédicateur du Bitcoin, l’homme qui a transformé sa société en coffre-fort à BTC à grand renfort de dette et de conviction quasi religieuse. Et au milieu ? Une prime complètement délirante… qui a fini par exploser.

On décortique :

- comment MSTR s’est mise à valoir 2,5x ses bitcoins,

- pourquoi les ETF Bitcoin ont tué la magie,

- les erreurs stratégiques de Saylor,

- le raisonnement chirurgical de Chanos,

- et comment la gravité financière finit toujours par gagner.

Une histoire qui résume parfaitement la Bourse : storytelling 0 - réalité 1.

Abonne-toi, like, partage, insulte-moi gentiment en commentaire si tu veux… mais surtout :

dis-moi si tu penses que le “Saylorisme” est fini, ou s’il va revenir du cimetière plus fort qu’avant.

🎧 CE FORMAT EXISTE AUSSI EN PODCAST AUDIO :

La finance décomplexée est aussi en podcast, sur les plateformes dédiées, comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer.

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.