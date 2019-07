Bourse de Paris : Microsoft, Fed et Sorcières pour clôturer la semaine

Les temps forts économiques du jour

Sur des marchés suspendus à la prochaine baisse de taux de la banque centrale américaine, les déclarations du président de la Fed, John Williams, en faveur d'une "action préventive forte sur les taux d'intérêt" quand l'inflation ralentit ont suscité pas mal d'engouement hier. Les financiers y ont vu le signe qu'un assouplissement monétaire d'un demi-point est possible, alors que les décisions se prennent en général par quart de point. Sur l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une baisse de taux le 31 juillet est restée à 100%, mais le scénario "baisse d'un demi-point" est passé de 34 à 71%. Las, dans une réaction particulièrement rare, la Fed de New York a publié un communiqué après la fermeture de Wall Street pour indiquer que Williams s'exprimait d'un point de vue académique et que sa déclaration "ne concernait pas de possibles décisions de politique monétaire qui seront prises à la prochaine réunion du FOMC". Le banquier est sans doute allé un peu vite en besogne : il ne pouvait ignorer que les marchés boivent les paroles des membres de la Fed depuis plusieurs années et plus encore au cours des derniers mois.Au-delà de cette anecdote, le moral des investisseurs est remonté hier avec la publication de Microsoft . Pas étonnant qu'il se retrouve en tête des capitalisations américaines, devant les GAFA. Pour autant, les résultats des entreprises restent globalement mitigés, comme l'illustrent plusieurs déceptions comme Netflix ou Publicis . Les deux semaines qui viennent, qui accueilleront plus de 600 publications d'entreprises cotées sur le S&P500 américain et le Stoxx 600 européen, permettront de juger de l'impact de la guerre commerciale engagée par les Etats-Unis avec le reste du monde.Ce matin, le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,55% à 5580 points avant les 3 sorcières ( mais qu'est-ce que c'est ? ). Les places asiatiques clôturent leur semaine en progression elles aussi.A surveiller aujourd'hui, les prix à la production allemands de juin (8h00) puis l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux Etats-Unis (16h00). Deux banquiers de la Fed doivent aussi intervenir lors de conférences, James Bullard (17h05) et Eric Rosengren (22h30).L'euro est remonté à 1,1264 USD. L'once d'or a nettement rebondi hier à 1442 USD, soutenue notamment par des commentaires positifs de Ray Dalio (Bridgewater) sur le métal précieux. Sur le marché pétrolier, un rebond est en cours sur le WTI, à 56,19 USD, et sur le Brent, à 63,16 USD. Peu de variations sur le T-Bond, dont le rendement atteint 2,04% à 10 ans. Le Bitcoin, qui a nettement rebondi hier, consolide légèrement à 10 563 USD ce matin.