Microsoft dépasse les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la force du cloud computing

La demande de services en nuage de Microsoft et de ses rivaux Amazon.com et Alphabet Inc a bondi, l'épidémie de pandémie ayant accéléré le passage à l'informatique.

Le passage au travail et à l'apprentissage à domicile a également attiré un plus grand nombre d'utilisateurs des logiciels et services de communication bureautique de Microsoft, tels que Teams et Office 365.

Au début du mois, la société a accepté d'acheter le fabricant de "Call of Duty" Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, la plus grosse opération de son histoire, dans le cadre d'une poussée plus profonde dans les jeux et d'un pari sur la construction du monde virtuel appelé "metaverse".

Le chiffre d'affaires du segment le plus important de Microsoft, qui propose des services de cloud computing et comprend Azure, son offre phare en la matière, a augmenté de 26 %, tandis que l'activité qui abrite ses services Office 365 a progressé de 19 % au cours du trimestre.

Le bénéfice net est passé à 18,77 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action, contre 15,46 milliards de dollars, soit 2,03 dollars par action, un an plus tôt.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires a atteint 51,73 milliards de dollars au cours des trois mois clos le 31 décembre, contre 43,08 milliards de dollars un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à des revenus de 50,88 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.