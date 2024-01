Microsoft a annoncé lundi que les consommateurs et les petites entreprises pouvaient souscrire un abonnement pour accéder à davantage de fonctionnalités de son intelligence artificielle "Copilot", dans le cadre de ses efforts visant à accroître les ventes au-delà des grandes entreprises.

Après avoir introduit l'an dernier un Copilot AI gratuit pour son moteur de recherche Bing, Microsoft proposera ce qu'elle appelle Copilot Pro aux particuliers pour 20 dollars par mois.

L'abonnement permettra d'ajouter un assistant d'IA qui rédige des textes et calcule des chiffres aux applications largement utilisées de Microsoft, notamment Word et Excel, et donnera aux acheteurs l'accès à de nouveaux outils et modèles d'IA tels que GPT-4 Turbo.

L'entreprise a également indiqué qu'elle supprimait l'exigence d'un minimum de 300 personnes pour acheter la version entreprise du logiciel, rendant ainsi accessibles aux petites entreprises les contrôles de sécurité et la mise à niveau de Microsoft Teams qui sont proposés dans le cadre de l'abonnement Copilot de 30 dollars par mois et par utilisateur.

Microsoft s'attend désormais à ce que la quasi-totalité de ses clients professionnels s'inscrivent au programme, a déclaré Jared Spataro, vice-président de la société, lors d'une interview.

"Je ne peux pas imaginer une organisation commerciale qui n'achètera pas au moins un siège de Copilot pour voir de quoi il s'agit", a-t-il déclaré.

Google, la société d'Alphabet, est en concurrence avec Microsoft dans la commercialisation de l'IA pour la productivité et les logiciels en nuage destinés aux entreprises.

Copilot Pro de Microsoft fait également son entrée sur un marché grand public de plus en plus concurrentiel. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, que Microsoft a financé, a annoncé il y a près d'un an un abonnement mensuel de 20 dollars appelé ChatGPT Plus, qui donne un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et aux nouveaux modèles d'IA.

M. Spataro a déclaré que Copilot Pro se distinguerait par son intégration dans des applications que "les gens utilisent tous les jours".