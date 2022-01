Microsoft va racheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars

18 janvier (Reuters) - Microsoft a annoncé mardi qu'il allait racheter l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars (59,5 milliards d'euros) en numéraire, l'opération la plus chère jamais réalisée dans ce secteur.

L'offre de Microsoft, qui s'élève à 95 dollars par action, représente une prime de 45% par rapport au cours de clôture du titre Activision à la clôture à Wall Street vendredi.

Dans les transactions avant l'ouverture des marchés américains, Activision gagnait 36,8% à 89,50 dollars après que les échanges ont été brièvement suspendus.

"Le jeu est la catégorie la plus dynamique et la plus excitante du divertissement sur toutes les plates-formes aujourd'hui et jouera un rôle clé dans le développement des plates-formes metaverse [un univers virtuel, ndlr]", a déclaré le directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

Avec la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement instaurées, la demande mondiale pour les jeux vidéo a bondi.

En mettant la main sur l'éditeur des franchises "Call of Duty" et "Overwatch", Microsoft, fabricant des consoles Xbox, s'offre un avantage de poids face à la Playstation de Sony qui bénéficie depuis des années d'un flux plus régulier de jeux exclusifs.

Bobby Kotick continuera d'assurer la direction générale d'Activision Blizzard.

La semaine dernière, Take-Two Interactive Software, un autre éditeur de jeu, a déclaré le rachat du créateur de "FarmVille" Zynga dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions de 11 milliards de dollars.

En Europe, Ubisoft a accéléré ses gains après l'annonce de Microsoft et gagnait 8,38% vers 14h10 GMT tandis que Rovio, CD Projekt, Embracer , Frontier et Paradox prenaient entre 0,85% et 5,76%.