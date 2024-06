(Reuters) - Microsoft va supprimer ses centaines d'emploi dans sa division d'informatique dématérialisée ("cloud") Azure, a rapporté lundi Business Insider, citant des personnes au fait de la question, alors que les plans de licenciements sont devenus coutumiers dans le secteur technologique depuis plusieurs mois.

D'après Business Insider, jusqu'à 1.500 employés d'Azure pourraient être concernés par le projet.

Répondant à une demande de commentaire de Reuters, un porte-parole de Microsoft a déclaré que les "ajustements organisationnels et du personnel sont une partie nécessaire et habituelle de la gestion de nos activités". "Nous allons continuer de donner priorité et d'investir dans des domaines de croissance stratégiques (...)", a-t-il ajouté.

La division Azure de Microsoft est en plein essor alors que le groupe a investi massivement dans l'intelligence artificielle (IA), scellant notamment un partenariat avec OpenAI, à l'origine de ChatGPT.

