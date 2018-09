Communiqué de presse, le 26 septembre 2018



Midcap Partners annonce la nomination de Sarah THIRION-PERC en tant que Partner



MIDCAP PARTNERS annonce la nomination de Madame Sarah THIRION-PERC au rang de Partner au sein de la société. Sarah a débuté chez Aurel-Leven en 1997 puis a développé la vente mid caps chez Cheuvreux à partir de 1999 pendant plus de 10 ans. Avec plus de 20 ans d'expérience en finance de marché, Sarah est aujourd'hui Stratégiste Actions et participe depuis plus de 5 ans au succès de l'activité de broker de MIDCAP PARTNERS.

Charles-Henri BERBAIN, CEO de Midcap Partners, indique : « Je suis ravi que nous puissions intégrer Sarah au sien de l'équipe de partners. Son expérience et sa personnalité apportent de réels bénéfices pour nos équipes et un atout majeur pour la poursuite du développement de Midcap Partners dans le futur ».



À propos de MIDCAP PARTNERS



MIDCAP PARTNERS est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur Euronext Growth.



Contact presse: Anastasiya SAPAYEVA 01 55 04 04 40 / marketing@midcapp.com

