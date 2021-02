Midea / Mot-clé(s) : Autres

Midea élargit le partenariat avec Manchester City & City Football Group



01-Fév-2021 / 17:25 CET/CEST





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Midea élargit le partenariat avec Manchester City & City Football Group

Le géant des appareils électroménagers a étendu le partenariat pour intégrer l'équipe féminine de Manchester City et le New York City Football Club

SINGAPOUR - Media OutReach - 29 janvier 2021 - Midea, l'un des fabricants des appareils électroménagers leaders mondiaux, a annoncé l'élargissement de son partenariat mondial avec le City Football Group.

(de g. à d.) Brando Brandstaeter, Directeur des Marques Communications, direction des Affaires internationales du Midea Group, avec Stephan Cieplik, Senior Vice-Président des Partenariats mondiaux, City Football Group, lors de la signature de l'élargissement du partenariat à Shanghai en décembre 2020.

La relation de Midea avec le City Football Group a commencé en janvier 2020, lorsque la société est devenue Partenaire official de Manchester City, et après la première année de partenariat très réussie, il a été décidé d'étendre la relation en ajoutant l'équipe féminine de Manchester City et le New York City FC.

Le point fort du partenariat en 2020 a été le #MideaHomeChallenge - une campagne de six semaines, où des joueurs, des entraîneurs, des légendes et des fans ont participé à une série d'épreuves et de trick-shots à l'aide de leurs appareils électroménagers. Cette campagne sur les réseaux sociaux, qui a généré des millions de participations, a été une solution créative pour impliquer et inspirer les fans de football à travers le monde qui étaient bloqués chez eux pendant le confinement.

Midea va continuer à produire des campagnes numériques mondiales, régionales et locales avec les joueurs et les joueuses de Manchester City, ainsi qu'à faire apparaître la marque au stade d'Etihad et les plateformes en ligne du Club.

Stephan Cieplik, Senior Vice-Président des Partenariats mondiaux chez le City Football Group, a déclaré : « Notre partenariat avec Midea a été très fructueux depuis son lancement en janvier. Le Midea Home Challenge a été l'une des campagnes de contenu les plus populaires, qui a non seulement généré une participation numérique de haut niveau, mais qui a aussi offert aux fans dans le monde entier des épreuves amusantes pour les divertir chez eux. Midea est une marque dont les valeurs et les ambitions sont partagées par Manchester City, et nous sommes ravis d'élargir maintenant ce partenariat pour intégrer d'autres équipes dans la famille du City Football Group. »

Brando Brandstaeter, Directeur des Marques & Communications dans la Direction des Affaires internationales du Midea Group, a commenté : « Nous étions heureux d'annoncer notre partenariat avec le Manchester City au début de l'année 2020. Compte tenu de la pandémie, nous avons mobilisé nos équipes pour créer le #MideaHomeChallenge, qui a aidé à lancer notre partenariat d'une manière inattendue mais d'autant plus intéressante. La coopération avec Manchester City pendant cette période difficile nous a inspirer la confiance nécessaire pour élargir et renforcer notre partenariat avec le City Football Group en ajoutant à notre liste le Manchester City Women's, le New York City FC et Mumbai City : quelque chose dont la mise en place en 2021 j'attends avec une grande impatience pour Midea. »

À propos du Manchester City Football Club

Manchester City FC est un club de la Première ligue anglaise constitué en 1880 en tant que St Mark's West Gorton. Il est officiellement devenu Manchester City FC en 1894, et a, depuis lors, remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, six fois la Ligue des champions, y compris quatre fois la Première ligue (2012, 2014, 2018, 2019) et six Coupes FA. Manchester City FC est l'un des onze clubs faisant partie du City Football Group et compte le New York City FC et le Melbourne City FC parmi ses clubs apparentés.

Confié au manager Pep Guardiola, l'un des managers les plus décorés dans le monde de football, le club joue ses rencontres à domicile et celles de la Ligue des champions de l'UEFA au stade d'Etihad, une arène spectaculaire de?55 000 places, que City a fait sienne depuis 2003. Aujourd'hui, le stade se trouve sur le large campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre de pointe d'entraînement professionnel et de développement de la jeunesse, situé au c?ur de l'Est de Manchester. Avec un stade académique d''une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est aussi l'endroit où Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et jouent leurs matches de compétition à domicile.

À propos du Midea & Midea Group

Midea est l'une de plus de 10 marques des activités des appareils électroménagers du Midea Group - une société de hautes technologies mondiale de premier plan classée #307 dans 2020's Global Fortune 500. Les activités du Midea Group vont au-delà des appareils électroménagers et comprennent des piliers d'activités tels que le HVAC, la robotique et l'automatisation, la maison intelligente et l'IdO, ainsi que la logistique et les composants intelligents. Toutes les activités du Midea Group poursuivent le credo : #TechnologieHumanisante.

La marque d'appareils électroménagers Midea propose l'une des séries de produits les plus étendues dans le secteur de l'électroménager spécialisée dans le traitement de l'air (solutions de conditionnement de l'air commerciales et résidentielles), la réfrigération, la blanchisserie, les appareils de grande et de petite cuisine, les appareils à eau, l'entretien des sols et l'éclairage.

Midea croit dans la fourniture de solutions « étonnamment amicales » en adoptant une approche centrée sur le consommateur et la solution des problèmes. En allant au-devant de l'avenir, en explorant et inventant en permanence pour répondre à la demande toujours changeante de nos consommateurs leur permettant de « faire comme chez soi », ce qui est également la devise de la marque.

Parmi tant d'autres, Midea est le #1 mondial du traitement de l'air [1], le #1 mondial des petits appareils de cuisine[2] et le #1 mondial des cuiseurs de riz[3].

Les 34 centres de production de Midea au total et plus de 150 000 employés dans plus de 200 pays et régions ont généré en 2019 un revenu annuel de plus de 40,5 milliards de dollars américains. Les 28 centres d'innovations de Midea dans le monde entier et son grand engagement en faveur des R&D ont donné lieu à plus de 50 000 brevets autorisés à jour.

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-EXPANDS-PARTNERSHIP-WITH-MANCHESTER-CITY---CITY-FOOTBALL-GROUP

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/HOME-APPLIANCE-GIANT-MIDEA--INKS-GLOBAL-PARTNERSHIP--WITH-MUMBAI-CITY-FOOTBALL-CLUB/

[1]"Midea - World's No.1 Air Treatment Brand"

Source : Euromonitor International (Shanghai) Limited ; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data.

[2]"Midea - World's No.1 Small Cooking Appliances Brand"

Source : Euromonitor International Limited ; Consumer Appliances 20ed retail volume sales in units, 2019 data.

[3]"Midea - World's No.1 Rice Cookers Brand"

Source : Euromonitor International Limited ; Consumer Appliances 20ed retail volume sales in units, 2019 data.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Brando Brandstaeter

Directeur des Marques & Communications internationales

Midea Group - Direction des affaires internationales

Brando.Brandstaeter@Midea.com