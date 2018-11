Midterms : vers une réorientation du policy-mix, estime LBPAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme attendu les démocrates ont gagné la majorité à Chambre des représentants et le Parti républicain conserve le contrôle du Sénat, commente ce matin LBPAM. Une implication potentielle de ce résultat est la confirmation de la réorientation attendue du policy-mix l'année prochaine, indique la société de gestion. Cette année est marquée par une relance fiscale très forte suite aux baisses d'impôts. Une relance dont l'opportunité est plus que discutable en fin de cycle et avec un marché de l'emploi proche de la surchauffe, poursuit LBPAM.Mais ajoute le gérant, il faut noter que la Fed est elle aussi restée sur une politique laxiste avec des conditions monétaires qui se sont même assouplies cette année malgré les hausses de Fed Funds. Bref, les deux piliers du policy-mix étaient très favorables à la croissance, résume LBPAM.Une Chambre démocrate devrait mettre des limites aux velléités de Trump de baisser de nouveaux les impôts. Et le stimulus fiscal serait alors bien moindre l'année prochaine.Dans ce cas, la Fed aurait aussi moins de pression pour remonter ses taux au rythme où elle le fait actuellement, une pause deviendrait plus probable.In fine, le différentiel de taux entre l'Europe et les Etats-Unis pourrait se stabiliser alors qu'il n'a cessé de progresser depuis l'élection de Trump et, finalement, les pressions haussières sur le dollar seraient moins fortes, conclut le gestionnaire.