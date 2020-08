Un attrait grandissant pour l’investissement particulier

L’investissement particulier a notamment connu un succès grandissant pendant le confinement. Selon un rapport de l’AMF sur le comportement des investisseurs particuliers pendant la crise du Covid-19 d’avril 2020[1], les achats d’actions françaises par des particuliers ont été multipliés par 4 au mois de mars dernier. Parmi les nombreux acheteurs d’actions de cette période, une part significative sont des nouveaux clients : plus de 150 000 nouveaux investisseurs ont acheté des actions du SBF 120. Ces nouveaux clients, qui selon l’AMF ont entre 10 et 15 ans de moins que les investisseurs habituels sur les actions françaises, ont investi des montants plus réduits que ces derniers, ce qui est cohérent avec les volumes habituellement traités en fonction de l’âge des investisseurs.

L’accélération du digital et le confinement ont donc renforcé l’attrait des Français pour l’investissement particulier, une tendance déjà observable avant la crise. Par exemple, peu après l’introduction en bourse de la Française des Jeuxhttps://www.etoro.com/fr/markets/fdj.pa (FDJ), plus de 500 000 particuliers avaient déjà participé à la souscription. Dans l’optique de mieux comprendre les perceptions de l’investissement par les Français, l’institut de sondages Harris Interactive a conduit pour le leader mondial des plateformes d’investissement en ligne eToro une étude publiée en mai 2019. Dans celle-ci, nous apprenions qu’une majorité de Français (53%) déclarait avoir déjà réalisé un placement dans des titres financiers ou souhaité le faire. Les jeunes générations sont les plus sensibles aux placements financiers : parmi ceux qui souhaitent investir, 36% des moins de 35 ans sont intéressés par les produits financiers.

L’éducation financière, une priorité

Mais pour pratiquer l’investissement de manière réfléchie, il est essentiel de bien s’informer en amont. Alors que les nouveaux services numériques, comme les plateformes d’investissement en ligne, permettent d’accéder facilement aux marchés boursiers et de gérer son capital de manière autonome, l’accompagnement des jeunes générations ainsi que leur éducation financière représentent aujourd’hui la priorité.

Ainsi, le réseau social d’investissement eToro, dont la mission est de démocratiser l’investissement particulier, propose via sa plateforme une interface utilisateur simple et intuitive ainsi que de nombreux outils permettant d’investir de manière sécurisée, fiable, et transparente, et d’acquérir au fil du temps les connaissances et compétences financières indispensables à cette pratique.



eToro regroupe une communauté mondiale de plus de 13 millions de membres (dont environ 10% de Français) au sein de laquelle les utilisateurs peuvent échanger et partager leurs conseils et leurs stratégies d’investissement. L’une des fonctionnalités clés de la plateforme est le copy-trading, une pratique qui consiste à dupliquer les investissements réalisés par d’autres investisseurs expérimentés, appelés Popular Investors. Ces derniers partagent leurs stratégies d’investissement avec la communauté d’utilisateurs et restent en permanence à leur écoute pour les accompagner dans leur expérience boursière. Un autre outil, nommé le CopyPortfolio, propose d’investir dans des portefeuilles d’actifs qui s’inscrivent dans des stratégies de marché prédéterminées. Les utilisateurs peuvent ainsi investir tout en étant accompagnés et en minimisant les risques. Ces portefeuilles, le plus souvent d’ordre thématique, regroupent des actions d’entreprises impliquées dans des secteurs divers et variés, tels que les énergies renouvelables, la 5G, l’industrie alimentaire ou encore celle du jeu vidéo.

Dans le cadre de cette mission de pédagogie prioritaire à ses yeux, eToro s’est associé en juin avec la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’Investissement (F2iC) pour soutenir l’éducation financière et l’investissement particulier aux côtés d’un acteur reconnu du secteur, doté d’une philosophie proche et d’une communauté de plus de 110 000 investisseurs individuels. La F2iC a en effet pour objectif de promouvoir l’épargne financière utile en contribuant au développement, à l’amélioration et au maintien des compétences financières des investisseurs et actionnaires individuels. La Fédération sert également de relais entre les actionnaires et les sociétés cotées par le biais de réunions, de brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Ce partenariat prévoit de mettre en place plusieurs dispositifs pédagogiques (interviews, études, webinars, workshops) visant à améliorer les compétences financières des actionnaires.

Grâce à ce partenariat ainsi qu’aux nombreuses fonctionnalités de sa plateforme, eToro compte bel et bien contribuer au développement de l’éducation financière en France et à la démocratisation des connaissances liées à la pratique de l’investissement. Cette dernière, longtemps considérée comme réservée à une élite, demande d’y consacrer du temps pour pouvoir en comprendre les mécaniques et les subtilités. Les nouveaux services financiers mettent la technologie au service des particuliers pour les aider dans ce processus de recherche préalable et indispensable. Grâce à ces fonctions innovantes, les particuliers disposent enfin des outils nécessaires pour comprendre le monde financier et ses rouages, et investir de manière autonome et responsable.

[1]https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-04/investisseurs_particuliers_actions_mars_2020.pdf