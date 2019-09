Migrants-Cinq Etats de l'UE s'entendent sur un nouveau plan de répartition

LA VALETTE, 23 septembre (Reuters) - Les ministres de l'Intérieur de cinq pays de l'Union européenne se sont entendus lundi sur un nouveau mécanisme de répartition des migrants secourus en Méditerranée.

Le projet sera présenté le 8 octobre aux ministres de l'Intérieur des 28 Etats membres.

"Nous avons commencé à écrire l'histoire, mais tout dépend du soutien de tous ou de la plupart des autres pays de l'UE et de leur participation au débarquement et à la répartition des migrants", a déclaré le ministre maltais de l'Intérieur, Michael Farrugia, à l'issue d'une réunion avec ses homologues italien, français, allemand et finlandais.

Les détails de l'accord n'ont pas été communiqués, mais, selon la ministre italienne de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, l'idée est de répartir les migrants sauvés dans les quatre semaines qui suivent leur débarquement. Les demandes d'asile seraient ensuite traitées dans ces pays d'accueil.

"A partir d'aujourd'hui, l'Italie et Malte ne sont plus seules. Il est reconnu que ces deux pays représentent la porte d'entrée de l'Europe", s'est-elle félicitée.

Rome et La Valette reprochent depuis longtemps à leurs partenaires européens de les laisser seuls face l'afflux de migrants.

Un plan de répartition a été adopté en 2015, mais n'a jamais pu être appliqué en raison de l'hostilité de certains Etats membres, notamment ceux d'Europe de l'Est. (Chris Scicluna, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Sophie Louet)