PARIS, 26 août (Reuters) - L'attitude actuelle des autorités italiennes dans le dossier migratoire conduit à "une impasse", estime le Premier ministre Edouard Philippe dans une interview au Journal du Dimanche, déplorant les "attaques injustes" de Rome contre Paris.

"Une telle posture politique conduit à une impasse", déclare le chef du gouvernement français dans cet entretien. "La France et lItalie sont des amies, elles ne trouveront pas de réponses aux questions communes qui leur sont posées sans coopération et sans le respect des engagements européens quils ont pris cela vaut dailleurs aussi pour le déficit budgétaire."

"En juin, l'Italie a approuvé des décisions prises à lunanimité par le Conseil européen pour définir des solutions face à la crise migratoire", ajoute-t-il. "Nous devons travailler pour que ces engagements puissent être tenus."

Le vice-président du Conseil italien et leader du mouvement Cinq étoiles, Luigi di Maio, et le ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue (extrême-droite) Matteo Salvini, ont menacé vendredi de réduire la contribution italienne au budget européen tant que la question migratoire ne serait pas résolue .

Les tensions entre l'Italie et ses partenaires européens se sont accrues depuis l'arrivée au pouvoir début juin à Rome de la coalition formée par la Ligue et les contestataires du Mouvement 5 Etoiles. Matteo Salvini a affirmé à plusieurs reprises que l'Italie, où plus de 650.000 migrants ont débarqué depuis 2014, "ne serait plus le camp de réfugiés de l'Europe". (Marine Pennetier, édité par Emmanuel Jarry)