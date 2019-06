Migrants: refus catégorique du Mexique sur le statut de "pays tiers sûr"

WASHINGTON/MEXICO, 4 juin (Reuters) - Le Mexique a fait savoir mardi qu'il refuserait d'accueillir tous les demandeurs d'asile venus d'Amérique centrale si cette idée émergeait des discussions organisées cette semaine à Washington avec l'administration Trump.

Le président américain a menacé la semaine dernière d'appliquer à compter du 10 juin des droits de douane de 5% sur tous les produits importés du Mexique puis de les relever dans les mois suivants jusqu'à 25% si les autorités mexicaines n'agissaient pas pour freiner l'immigration clandestine à la frontière avec les Etats-Unis.

Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré que le Mexique était déterminé à poursuivre ses efforts pour empêcher les migrants en provenance d'Amérique centrale d'atteindre la frontière américaine.

Le gouvernement mexicain a rejeté les accusations de Trump, selon qui le Mexique ne faisait "rien" pour aider, précisant que sans ses efforts, 250.000 migrants supplémentaires atteindraient les Etats-Unis.

Marcelo Ebrard a indiqué que la proposition, privilégiée par certains responsables américains, visant d'accorder le statut de "pays tiers sûr" au Mexique n'était pas envisageable.

"Un accord concernant le statut de pays tiers sûr n'est pas acceptable pour le Mexique", a-t-il dit aux journalistes à Washington. "Ils ne me l'ont pas encore proposé. Mais ce ne serait pas possible et ils le savent".

Si le Mexique devait assumer ce rôle de "pays tiers sûr", les demandeurs d'asile seraient contraints de faire leur demande pour le statut de réfugié au Mexique plutôt qu'aux Etats-Unis.

En théorie, un tel statut réduirait le nombre de nouveaux demandeurs d'asile d'Amérique centrale à quasiment zéro. Retirer cette proposition des discussions laisse toutefois moins d'options au Mexique pour empêcher l'application des droits de douane.

L'ultimatum lancé par Trump est le plus gros dossier que doive gérer Andres Manuel Lopez Obrador en matière de politique extérieure depuis son accession à la présidence du Mexique, en décembre dernier.

L'économie mexicaine dépend fortement de ses exportations vers les Etats-Unis. Le PIB mexicain s'est contracté au premier trimestre; l'entrée en vigueur de droits de douane l'entamerait davantage encore.

Ce nouveau front ouvert dans les conflits commerciaux qui opposent les Etats-Unis à leurs partenaires a secoué les places financières. (Frank Jack Daniel et Alexandra Alper, avec Dave Graham à Mexico, Makini Brice et Susan Heavey à Washington; Arthur Connan et Henri-Pierre André pour le service français)