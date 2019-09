Migros Aare va supprimer près de 300 postes

Schönbühl (awp/sda) - La coopérative Migros Aare va supprimer quelque 300 postes de travail au cours des deux prochaines années. Dans un communiqué diffusé mardi, le distributeur alémanique explique réagir ainsi aux conditions difficiles du marché et aux besoins changeants de la clientèle.

Les coupes seront absorbées dans la mesure du possible par les fluctuations naturelles et des transferts internes, poursuit le géant orange, précisant qu'un plan social volontaire a été mis en place. Migros Aare opère dans les cantons de Berne, Soleure et Argovie, et compte près de 12'000 salariés.

La mesure s'inscrit dans un programme d'économies censé réduire les coûts d'exploitation de 100 millions de francs suisses d'ici fin 2021. La coopérative passe également en revue sa stratégie immobilière, ses processus d'achat et la structure d'organisation de sa centrale de distribution de Schönbühl, en périphérie bernoise, où une vingtaine de licenciements ont déjà été prononcés pour fin octobre.

Migros Aare est la plus importante coopérative de la fédération en termes ventes. En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de francs suisses, en hausse de 2,5%. Le bénéfice net avait même bondi de plus de 15% à 35,1 millions.

sda/buc/fr