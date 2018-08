Migros: Mibelle rachète le sud-coréen Gowoonsesang Cosmetics

Zurich (awp) - Le groupe Mibelle, une filiale de Migros, a acquis le sud-coréen Gowoonsesang Cosmetics. Les détails du rachat, avec effet rétroactif au 29 juin, n'ont pas été divulgués.

Mibelle, propriétaire notamment des marques des soins de peau I am et des produits d'hygiène bucco-dentaire Candida, poursuit ainsi sa politique d'expansion internationale, indique vendredi un communiqué.

Gowoonsesang Cosmetics, fondé en 2000 et basé à Séoul, est connu principalement pour sa marque de crèmes de soins "Dr. G", mais dispose également d'une large palette de produits et services cosmétiques et dermatologiques. L'entreprise, comptant 60 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions de francs suisses en 2017 et exporte dans plus de 30 pays.

"Avec la marque Dr. G, nous pénétrons l'un des principaux marchés internationaux des soins de la peau", a expliqué Luigi Pedrocchi, directeur de Mibelle Group. La Corée du Sud est le huitième marché des soins personnels au monde, selon le communiqué.

Mibelle a enregistré un chiffre d'affaires de 455 millions de francs suisses en 2017 et emploie de 1200 personnes.

lk/al