Migros: Peter Hinder nommé à la tête de Bina

Zurich (awp) - Peter Hinder, actuellement directeur-adjoint de la filiale de Migros Micarna, reprendra au 1er janvier la direction de Bischofszell Produits alimentaires (Bina) en remplacement de Beat Welti qui a quitté l'entreprise fin septembre.

Actif depuis un quart de siècle dans la filiale de produits carnés du géant orange, où il est depuis 2014 en charge du marketing et de la communication en qualité de directeur-adjoint, M. Hindler est titulaire d'un diplôme d'ingénieur-agronome à l'EPF de Zurich et a suivi "diverses formations continues à l'Université de Saint-Gall", indique le distributeur jeudi dans un communiqué.

Bina fait partie du pôle industriel de Migros (M-Industrie). Ce dernier regroupe 24 entreprises et neuf ateliers de production, emploie plus de 14'000 collaborateurs, propose plus de 20'000 produits alimentaires et exporte dans plus de 50 pays.

buc/al