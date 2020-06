Migros-Piller: Thierry Grosjean futur président de Migros Neuchâtel-Fribourg

Marin NE (awp/ats) - Le nouveau président de l'administration de Migros Neuchâtel-Fribourg est Thierry Grosjean. Le viticulteur-encaveur propriétaire du Château d'Auvernier et ancien conseiller d'Etat neuchâtelois remplacera l'homme d'affaires fribourgeois Damien Piller le 1er juillet.

L'information publiée sur le site d'Arcinfo a été confirmée mardi après-midi à Keystone-ATS par la société du Château d'Auvernier. Attendu la semaine prochaine, le nom du nouveau président de l'administration de Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF) tombe au moment où le conflit entre le géant orange et Damien Piller a connu un rebondissement la semaine passée.

Le Ministère public neuchâtelois a en effet annoncé mercredi passé que le vote du 16 novembre dernier pour révoquer ou non l'administration de MNF, l'équivalent du conseil d'administration, avait été marqué par la falsification de quelque 28'000 bulletins. Du coup, le résultat du scrutin s'en trouve inversé, avec la victoire du oui à la révocation de Damien Piller et de son équipe.

Personnalité

Né en 1956 à La Chaux-de-Fonds, Thierry Grosjean est une personnalité bien connue dans le canton de Neuchâtel. Il est actif depuis des décennies sur le plan politique, comme membre du PLR, économique, en tant que viticulteur et encaveur, et comme homme engagé sur plusieurs fronts, via sa société établie à Auvernier, au bord du lac de Neuchâtel. Sans oublier sa carrière militaire.

Thierry Grosjean a siégé au sein du Conseil d'Etat neuchâtelois moins de trois ans, entre 2010 et 2013, en succédant à son collègue de parti Frédéric Hainard, acculé à la démission. Il n'avait pas réussi à se faire réélire en fin de législature, malgré son engagement pour le maintien de l'activité à la raffinerie de Cressier (NE).

L'identité des autres membres de l'administration de la coopérative sera dévoilée lundi dans l'hebdomadaire Migros Magazine, affirme Arcinfo. Thierry Grosjean se trouve au-devant d'une tâche d'ampleur. Il devra redorer le blason de MNF, entaché par le litige judiciaire avec Damien Piller qui trouble la vie de la coopérative régionale depuis plus d'une année.

Fin de parcours

Pour le Fribourgeois, sa présidence de l'administration, fonction prise en 1996, s'achève dans la confusion. Sorti du giron Migros, Damien Piller devra maintenant régler son conflit avec la Fédération des coopératives Migros (FCM). Le grand distributeur zurichois lui reproche des conflits d'intérêts dans la construction de deux magasins dans le canton de Fribourg.

Thierry Grosjean, qui vient de fêter ses 64 ans, assure sur le site d'Arcinfo qu'il ne restera pas aussi longtemps à la présidence de MNF, sachant qu'une limite d'âge est fixée à 70 ans. A noter encore qu'il est le fils de l'homme politique radical chaux-de-fonnier Carlos Grosjean, ancien conseiller d'Etat et conseiller aux Etats ainsi que président du conseil d'administration des CFF.

ats/rp