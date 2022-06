Migros: Sparrow Ventures prend une participation dans Nomady

Zurich (awp) - Sparrow Ventures, société de capital-développement affiliée à Migros, a pris une participation dans la plateforme de camping Nomady. Il s'agit du cinquième investissement de Sparrow Ventures, et du premier dans le tourisme, a précisé la société mercredi.

Depuis sa création il y a quatre ans, Sparrow Ventures a pris une participation dans les start-ups bestsmile, VIU, Hello Better et Selma Finance. Migros a entièrement repris la start-up dentaire bestsmile en mars 2022.

Fondé en 2019, nomady.camp propose des emplacements de camping privés ainsi que des hébergements simples dans la nature et compte plus de 500 offres d'hébergement en Suisse ainsi que dans les pays limitrophes (France, Allemagne, Italie et Autriche).

Les détails financiers ne sont pas précisés.

