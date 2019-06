Migros Suisse orientale vend se centres de fitness et ses restaurants Chickeria

St-Gall (awp/sda) - Après la Fédération des coopératives Migros (FCM), Migros Suisse orientale élague aussi son portefeuille d'activités. La coopérative de l'est de la Suisse, qui a annoncé une réduction de ses effectifs, entend céder ses 13 centres de fitness M-Fit ainsi que ses 15 établissements de restauration rapide Chickeria. Les premiers emploient quelque 350 salariés et les seconds 320.

Dans un communiqué diffusé vendredi, Migros Suisse orientale motive sa décision de céder ses deux unités du fait d'une vive concurrence et de résultats financiers insatisfaisants. La coopérative entend se concentrer sur son coeur de métier, à savoir ses supermarchés et marchés spécialisés, les formats de gastronomie établis et ses installations de loisirs.

Migros Suisse orientale cherche désormais de nouveaux propriétaires, relevant que le processus de vente nécessitera du temps. La décision n'a aucun impact sur la situation des clients et collaborateurs. Dans un premier temps, la coopérative entend étudier des solutions au sein du groupe Migros.

Pour mémoire, jeudi la Fédération des coopératives Migros (FCM), entreprise qui chapeaute le groupe Migros et ses dix coopératives régionales s'est lancé dans une importante restructuration de ses activités avec l'objectif de se défaire des filiales comme Globus ou Interio, en difficultés ou dont le concept n'est plus en phase avec la philosophie du groupe. Plusieurs milliers d'employés sont concernés par ces mesures.

Plus le meilleur propriétaire

Le géant orange a fait savoir qu'il "n'est plus le meilleur propriétaire" pour ces filiales, dans un contexte d'évolution rapide des habitudes de consommation et des marchés. Concrètement, la direction a lancé jeudi un appel à repreneurs pour ses grands magasins Globus, le spécialiste de l'ameublement Interio, le distributeur de vélos électriques m-way et la filiale de décoration d'intérieur Gries Deco (Depot) dans le cadre d'une "réorientation stratégique".

Lundi, la coopérative Migros Suisse orientale a annoncé la suppression de 90 postes, afin de faire face à une concurrence accrue. Le siège de Gossau, dans le canton de Saint-Gall, est concerné mais le réseau de magasins est épargné.

