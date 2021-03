Migros a vu son bénéfice s'envoler en 2020, porté par les cessions

Zurich (awp) - Migros a vu son bénéfice décoller en 2020 suite aux cessions des grands magasins Globus et du centre commercial Glattzentrum. Pour 2021, il s'attend à une "évolution positive de ses activités stratégiques".

Le géant orange a enregistré un bénéfice de 1,76 milliard de francs suisses en 2020, porté par des éléments non récurrents liés à la cession de Globus, dont les immeubles de l'enseigne, et du centre commercial Glattzentrum de Wallisellen. En excluant ces effets exceptionnels, le bénéfice du groupe s'élève à 555 millions de francs suisses, contre 335 millions en 2019.

"Ce résultat permet au groupe Migros de continuer à investir dans le développement de ses offres de proximité et dans le rapport qualité-prix de ses produits", selon le communiqué paru mardi.

La rentabilité s'est aussi améliorée. Le bénéfice avant résultat financier et impôts (Ebit) s'élève à 1,86 milliard de francs suisses. Avant ajustement du portefeuille et corrigé des effets de la Banque Migros en lien avec la nouvelle ordonnance de la Finma sur les comptes, le résultat d'exploitation a atteint 718 millions de francs suisses, en hausse de 4,7% par rapport à fin 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe zurichois a été légèrement revu à la hausse par rapport à janvier, à 29,95 milliards de francs suisses (+4,4%), grâce aux performances des supermarchés, à la forte croissance du commerce en ligne ainsi que la vente des plats préparés et du bon marché (discount). Le chiffre d'affaires du commerce de détail a progressé de 2,6% pour atteindre 24,38 milliards de francs suisses. La vente en ligne représente 10% des revenus, à 2,9 milliards de francs suisses.

Fin 2020, le groupe employait 99'155 personnes, soit une baisse de 6,6% par rapport à l'année précédente, principalement du fait des cessions de Gries Deco Company (dont Depot en Suisse et en Allemagne) et de Globus. "Dans le même temps, Migros a créé des emplois en Suisse, particulièrement dans le commerce en ligne et la santé" et "reste ainsi le premier employeur privé de Suisse".

La coopérative a renforcé sa base de fonds propres à hauteur de 1,7 milliard de francs suisses à 20,5 milliards de francs suisses, affichant un ratio de fonds propres pour ses activités commerciales et industrielles de 71,7%. "Migros sort plus forte de cette année difficile. Elle dispose plus que jamais d'une assise solide pour poursuivre son développement stratégique", a déclaré le directeur financier Jörg Zulauf, cité dans le document.

Migros "table sur une évolution positive de ses activités stratégiques" pour 2021, malgré les incertitudes économiques liées à la situation sanitaire. Le géant orange "s'emploiera à simplifier davantage encore le processus d'achat dans les différents canaux".

ck/fr