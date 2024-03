Zurich (awp) - Migros a avancé dans le processus de cession de ses activités de marchés spécialisés SportX et M-electronics. Dans les prochains mois, la Fédération de coopératives pourra être en mesure d'annoncer par qui ces entreprises seront rachetées, a assuré Mario Irminger, président de la direction générale du géant orange.

"Nous avons bien avancé dans le processus de vente et nous serons en mesure d'en dire plus d'ici le milieu de l'été", a indiqué Mario Irminger mardi aux journalistes lors de la conférence de bilan.

Les magasins devraient continuer d'être opérés par leur personnel actuel, a-t-il expliqué.

Les discussions ont été menées rapidement, alors que Migros a annoncé sa volonté de se désengager de ces activités début février.

Pour le fabricant de cosmétiques Mibelle et le voyagiste Hotelplan, le processus est engagé mais moins avancé, a précisé le responsable. L'espoir est de conclure les ventes d'ici la fin de l'année.

Pour les employés qui viendraient à perdre leur emploi, un plan social est prévu.

D'ici le milieu de l'année, Migros doit informer sur les décisions qui seront prises pour les enseignes Bike World, Do it + Garden, Micasa et Obi, qui font actuellement l'objet d'un examen.

ol/jh