Zurich (awp) - Migros a fait les frais de l'augmentation des coûts et de corrections de valeur l'année dernière. Le bénéfice net a été élagué de plus de moitié à 175 millions de francs suisses, contre 459 millions un an plus tôt, indique mardi le géant du commerce de détail suisse.

L'ampleur de la chute du bénéfice net n'est pas une surprise alors que le montant des corrections de valeur attendues était connu. Début février, Migros avait en effet annoncé vouloir se séparer de plusieurs activités. Le fabricant de cosmétiques Mibelle, le magasin d'articles de sport SportX et d'électronique M-electronics ainsi que le voyagiste Hotelplan doivent ainsi trouver un repreneur. La réorganisation a entraîné un ajustement de valeur de 500 millions de francs suisses, comptabilisé en 2023, que le géant orange attribue à "des immeubles logistiques, des projets informatiques et divers autres actifs" dans son rapport annuel.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 286 millions, après 628 millions un an aupravant. Outre le correctif, l'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie et des emballages a pesé.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, a totalisé 31,95 milliards, en hausse de 6% sur un an.

