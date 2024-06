Zurich (awp) - Migros poursuit sa restructuration massive, annoncée en février. Le groupe orange biffe environ 365 postes chez Migros Industrie. Il cède en outre Melectronics à Mediamarkt, qui fermera plusieurs magasin. Au total, 415 postes passeront à la trappe.

Cette nouvelle réduction d'effectifs s'ajoute aux 150 suppressions d'emplois annoncées le mois dernier dans la filiale Supermarché.

À l'avenir, Migros Industrie se concentrera sur son rôle de producteur intégré pour le groupe Migros en Suisse et sur la production de marques propres pour des tiers, a indiqué mardi le géant de la grande distribution dans un communiqué. Cette réorientation va entraîner la suppression d'environ 365 postes chez Migros Industrie.

Dans le détail, le producteur de denrées alimentaires Delica se verra amputer de 255 emplois, dont 190 en Suisse. À l'étranger, environ 65 postes sont concernés en Allemagne. Sur le nombre total de suppressions, Migros table sur une centaine de départs naturels.

Par ailleurs, Delica se retirera de certaines activités de production. Ainsi, la marque Frey International et les marques de café en grains et de café moulu ne seront plus vendues en Allemagne.

Chez Elsa Group, ce sont 45 emplois qui seront supprimés. Le transformateur laitier entend réduire les activités de sa filiale Schwyzer Milchhuus et fermer les sites de Rothenthurm et de Brunnen, dans le canton de Schwytz, au premier trimestre 2025. Sur un troisième site, à Engiberg, également en Suisse centrale, la laiterie restera en activité pour la production du lait, de la crème, des yogourts et du vegurt, mais la production de fromage sera arrêtée.

Enfin, la réorganisation du site de Migros Industrie à Zurich aura pour conséquence la suppression d'environ 65 postes. Huit collaborateurs se verront proposer une nouvelle fonction.

Melectronics trouve un repreneur

D'autre part, Melectronics, dont Migros a annoncé la cession en février, sera transféré à Mediamarkt. Le géant allemand de l'électronique rachètera 20 des 37 points de vente du marché spécialisé. Les 17 autres fermeront d'ici novembre 2024.

Les magasins Melectronics repris passeront sous l'enseigne Mediamarkt, qui continuera d'employer le personnel et les apprentis de ces sites, selon le communiqué du géant orange. Les quelque 100 collaborateurs concernés par les fermetures se verront proposer, dans la mesure du possible, d'autres postes au sein ou en dehors du groupe Migros.

La vente prévue de Melectronics entraînera également des changements dans une cinquantaine de grands supermarchés Migros. Sur ces sites, les surfaces de vente intégrées du marché spécialisé seront réduites à un assortiment de base d'articles électroniques. Les prestations de garantie pour les produits achetés chez Melectronics continueront d'être fournies par Migros.

Pour l'heure, le rachat est encore en cours d'examen par la Commission de la concurrence, précise le communiqué. Il devrait néanmoins entraîner la disparition d'une cinquantaine de postes chez Migros Fachmarkt AG, société responsable de l'orientation stratégique, de l'approvisionnement et du marketing des marchés spécialisés. Les collaborateurs travaillant directement pour Melectronics sont concernés.

Migros a également pris la décision d'engager des processus de vente pour les marchés spécialisés Micasa, Bike World et Do it + Garden. Quant au processus de vente de SportX, lancé en février, il est en bonne voie, peut-on également lire dans le communiqué. Les dix magasins OBI exploités par le géant orange en Suisse seront en revanche conservés.

Unia appelle à renoncer aux licenciements

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la restructuration du groupe Migros annoncée début février, qui prévoit la suppression de près de 1500 emplois sur les quelque 100'000 que compte le groupe.

Consterné, le syndicat Unia a appelé mardi à renoncer aux licenciements prévus. "Migros se targue d'être sociale, mais est en réalité fortement axée sur le profit", écrit-il dans un communiqué. Unia invite le géant orange à davantage investir dans ses salariés au lieu de gaspiller des millions pour les services de McKinsey & Co.

cw/jh