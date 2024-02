Zurich (awp) - Le distributeur Migros a mandaté Sunrise Business pour harmoniser l'infrastructure réseau de tous ses sites et filiales, soit un total de 4500 emplacements et succursales.

"Il s'agit donc du plus gros projet d'appel d'offres de connectivité jamais lancé par Migros dans le domaine des télécommunications", s'enthousiasme l'opérateur zurichois jeudi. "Jusqu'ici, chaque site disposait de configurations réseau différentes, chacune développée au fil du temps". Le réseau d'entreprise sera contrôlé "de manière centralisée".

Le déploiement de cette solution a déjà commencé l'hiver dernier et doit se terminer avant la fin de l'année en cours. Sunrise Business travaille "depuis plus de 20 ans" avec Migros, notamment dans les domaines du commerce de détail et du secteur bancaire.

