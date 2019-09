Migros: coopérateurs appelés à trancher dans "l'affaire Piller"

Genève (awp/ats) - Le conflit opposant Migros à Damien Piller connaît un nouvel épisode. Une demande de votations générales a été déposée avec pour objet la révocation des membres de l'administration de la coopérative Neuchâtel-Fribourg que l'homme d'affaires et avocat préside.

L'organisation de votations générales a été décidée il y a quelques jours, à la mi-septembre, lors d'une séance extraordinaire du comité coopératif, peut-on lire dans une communication de la société coopérative Neuchâtel-Fribourg, basée à Marin, parue lundi dans la dernière édition de l'hebdomadaire Migros Magazine.

La décision a été arrêtée par 24 voix contre 3. "L'élection et la révocation des membres de l'administration relève de la compétence des coopératrices et des coopérateurs", est-il expliqué. Elle pourrait dès lors débloquer une situation où les fronts sont figés entre l'organe surveillance local et la Fédération des coopératives Migros (FCM), à Zurich.

Confiance rompue

Le conflit, centré sur la personne de Damien Piller, est sorti dans les médias au tout début du mois de juillet. La société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg note qu'il s'agit d'un "conflit opposant la coopérative et son administration, placée sous la présidence de Damien Piller".

"En raison des incidents des derniers mois, la relation de confiance envers l'administration régionale fait aujourd'hui défaut", lit-on dans l'hebdomadaire. "La coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg n'a donc d'autre choix que d'agir dans le cadre des possibilités statutaires."

Et la communication de rappeler le vote du comité coopératif de début septembre qui avait décidé, lors d'une séance ordinaire, par 33 voix contre 1, et 1 abstention, de retirer sa confiance à tous les membres de l'administration. Auparavant, lors d'une séance extraordinaire, toutes les parties avaient eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue, est-il précisé.

Dans la foulée de la votation consultative, une des membres de l'administration avait annoncé son choix de quitter son poste avec effet immédiat. En l'état, la date et les modalités des votations générales ne sont pas encore fixées. Les coopérateurs Migros habitant les cantons de Neuchâtel et Fribourg auront le dernier mot.

Le conflit entre la coopérative et son administration a connu plusieurs épisodes durant l'été, avec le dépôt de plaintes pénales, de part et d'autre. Le 27 août, devant la presse à Fribourg, Damien Piller a répété ne rien vouloir lâcher dans une affaire décrite par l'administration comme une "cabale" de la FCM à son encontre.

A cette occasion, un audit, commandé par l'administration de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, a présenté de premières conclusions qui blanchissent l'organe de surveillance de la coopérative des accusations de gestion déloyale formulées par le géant orange.

La FCM reproche à Damien Piller une possible gestion déloyale. Elle a transmis des documents à la justice fribourgeoise, tout en reconnaissant au président de Migros Neuchâtel-Fribourg la présomption d'innocence. La coopérative emploie près de 3000 personnes dans les deux cantons et réalise un chiffre d'affaires annuel de 800 millions de francs suisses.

