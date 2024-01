Zurich (awp) - Les magasins spécialisés du groupe Migros devraient être fixés sur leur sort dans les prochains mois. L'avenir de SportX, Bike World, Do it + Garden, Melectronics et Obi fait actuellement l'objet d'une analyse de la part du géant orange de la distribution.

"Le conseil d'administration de Fachmarkt AG a pour objectif d'évaluer définitivement le rôle ou la viabilité de chaque format de magasin spécialisé d'ici le milieu de l'année 2024", a déclaré jeudi un porte-parole à l'agence AWP, confirmant une information publiée par le magazine alémanique Bilanz.

Alors que le chiffre d'affaires du groupe Migros a augmenté de 5,9% l'année dernière, celui des magasins spécialisés a fortement reculé pour la deuxième fois d'affilée. Selon les chiffres publiés mi-janvier, ces derniers ont vu leurs recettes se contracter de 7,7%, un recul qui s'est encore accentué par rapport à celui de 6,7% essuyé en 2022.

Le directeur général (CEO) de Migros, Mario Irminger, avait annoncé l'année dernière qu'il allait passer au crible les magasins spécialisés.

