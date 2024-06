Zurich (awp) - Le géant de la distribution Migros, qui a annoncé en février vouloir supprimer 1500 postes, donnera plus de détails mardi sur les 300 emplois ou plus concernés par son plan dans l'industrie.

Après le licenciement de 150 salariés de sa filiale Supermarchés il y a trois semaines, c'est au tour de la seconde phase de s'enclencher. Selon le portail en ligne Inside Paradeplatz, plus de 300 personnes de Migros Industrie devraient recevoir leur lettre de licenciement mardi.

"Comme nous l'avons communiqué à plusieurs reprises, Migros Industrie examine actuellement sa stratégie et son positionnement futur au sein du groupe Migros. Naturellement nous informerons en interne et externe de manière transparente, dès que des décisions seront prises. Le mardi 18 juin 2024, nous informerons Migros Industrie de l'avancement de ces travaux", a expliqué un porte-parole du groupe au site.

L'an dernier, la filiale de production et de transformation de viande, d'oeufs, de produits laitiers, de pain, de chocolat et de produits de beauté comptait 13'225 employés, soit une centaine de moins qu'en 2022.

Migros, qui veut faire des économies et se recentrer sur son coeur de métier, compte se défaire de ses marques spécialisées telles que le voyagiste Hotelplan Group, le fabricant de cosmétiques et de produits d'hygiène Mibelle, de l'enseigne d'électronique Melectronics et de celle dédiée aux activités sportives SportX.

Début juin, le groupe a cédé sa filiale Misenso spécialisée dans les appareils auditifs et l'optique.

Selon le portail Nau.ch jeudi, des employés licenciés il y a moins d'un mois ont été rappelés en raison de manque de personnel chez Migros.

