Zurich (awp) - La Fédération des coopératives Migros (FCM) va de l'avant avec la réorganisation de ses activités Supermarché, désormais regroupées dans la société nouvellement créée Migros Supermarché (MSM). Cette dernière sera dirigée par Peter Diethelm, jusqu'ici directeur de la coopérative de Suisse orientale.

Le conseil d'administration de MSM - qui comprend sept membres représentant la FCM et les coopératives - aura pour président Guido Rast, directeur de Migros Lucerne, et pour vice-président Mario Irminger, patron de la maison-mère, qui seront épaulés par Mario Caldelari (Migros Valais), Mattia Keller (Migros Tessin), Reto Sopranetti (Migros Aar) et Martin Lutz, qui succède à Peter Diethelm à la tête de Migros Suisse orientale, ainsi que Hubert Weber (FCM).

En tant que société de services, MSM fournira à toutes les coopératives "des prestations en rapport avec le supermarché", précise le géant orange jeudi dans un communiqué, qui espère "grâce à des simplifications organisationnelles et à une meilleure exploitation des synergies" offrir à sa clientèle des avantages en termes de qualité, de durabilité et de prix.

D'ici janvier 2024, le département Marketing de la FCM devrait être détaché de la maison-mère pour être transféré dans la nouvelle société. D'autres "décisions stratégiques" relatives à la réorganisation des activités Supermarché sont attendues à partir de l'automne prochain.

Après la création de MSM, la FCM entend alléger son administration en ramenant le nombre de ses membres de 23 à 14 d'ici juillet 2024. Une assemblée des délégués devrait donc se tenir à cet effet "à l'automne".

buc/rp