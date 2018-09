Migros et Shell prolongent leur partenariat

Zurich (awp) - Le détaillant Migros et la filiale suisse du géant pétrolier Shell prolongent leur collaboration. Les deux partenaires ont annoncé lundi la signature du prolongement pour 12 ans de l'accord de vente de l'assortiment Migrolino dans les plus de 120 stations-service Shell. Les magasins existants devraient être modernisés et en partie agrandis, et de nouvelles ouvertures sont prévues.

Le groupe Shell propose les produits Migrolino dans 62 de ses stations des points de vente en nom propre. En outre, une soixantaine de stations Shell abritant des magasins Migrolino appartiennent à Migrol, le bras hydrocarbures du géant orange, précise le communiqué.

Migrol exploite 308 stations-service, et Migrolino 311 points de vente en Suisse, dont certains dans des stations-service avec des partenaires comme Shell, Socar ou encore Picadilly.

